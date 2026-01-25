A miniszterelnök azt követően bemutatta a kormány által elindított nemzeti petíciót is, amivel a magyarok nemet mondhatnak az orosz-ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy a ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére.

Orbán Viktor arra kért mindenkit a Háborúellenes Gyűlésen, hogy töltse ki a nemzeti petíciót.

Orbán Viktor: Indul a nemzeti petíció. Üzenjük Brüsszelnek, nem fizetünk