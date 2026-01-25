Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Orbán Viktor: Indul a nemzeti petíció. Üzenjük Brüsszelnek, nem fizetünk!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 08:44
Háborúellenes GyűlésBrüsszelvideóKaposvár
Orbán Viktor egy újabb rövid videóval jelentkezett a szombati, kaposvári Háborúellenes Gyűlés kapcsán.
Bors
A szerző cikkei

A miniszterelnök rövid videojában a tegnapi beszédének az a részlete van kiemelve, ahol a 2026-os választások tétjéről beszélt

A 2026-os választás egyik tétje, hogy Magyarországot ebbe a pénzügyi adósrabszolgaságba engedjük-e, vagy pedig nemet mondunk és ellenállunk 

– húzta alá Orbán Viktor. 

A miniszterelnök azt követően bemutatta a kormány által elindított nemzeti petíciót is, amivel a magyarok nemet mondhatnak az orosz-ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy a ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére

Orbán Viktor arra kért mindenkit a Háborúellenes Gyűlésen, hogy töltse ki a nemzeti petíciót.

Orbán Viktor: Indul a nemzeti petíció. Üzenjük Brüsszelnek, nem fizetünk 

