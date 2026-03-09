Hajdú Péter: Döbbenetes, hogy még mindig vannak háborútagadók!

Hajdú Péter kitartóan állja sarat, pedig a baloldali trollhadsereg minden videója alatt óramű pontossággal tolja a háborúpárti narratívát, miközben megpróbálják hitelteleníteni a Frizbi TV műsorvezetőjét. Pedig ezeknek a bérkommentelőknek nem lenne más dolga, mint egy kicsit hátralépni és messzebbről szemlélni a világot. Ott lapul ugyanis a háborús valóság, ami felé Magyar Péter segédletével mi is robognánk, ha hagynánk.

Hajdú Péter a laposföld hívőkhöz hasonlítja a háborútagadó baloldali trollokat (Fotó: Kunos Attila)

Hajdú Péter: „Ők azok, akik szerint az ég zöld, a fű pedig kék…”

Ez a valóság pedig magyar katonák életébe kerülne… „Azt gondolom, hogy gyakorlatilag az emberek kilencen százalékát az érdekli, mi folyik a világban és miért forrong ennyire. Minden épelméjű ember ma azért imádkozik, hogy kimaradjunk a fegyveres konfliktusokból.”

De ott vannak a tiszta gondolkodásra képtelen felhergelt liberális figurák, akik korábban vírustagadók és laposföld hívők voltak, ma pedig a háborút tagadják.

„Ők azok, akik szerint az ég zöld, a fű pedig kék… Lehazudják és letagadják a csillagot is az égről” – kezdte a Borsnak Hajdú Péter műsorvezető, aki döbbenten nézi azokat az influenszereket is, akik most éppen azt akarják elhitetni önmagukkal és a követőikkel is, hogy Dubajban sincs baj...

„Ha az ember a hiteles forrásokra támaszkodva utánanéz, egyértelművé válik a valóság”

„Látom, hogy akad néhány figura, akik fel és alá grasszálnak Dubajban és azt próbálják sulykolni, hogy az Egyesült Arab Emírségek második legnagyobb városában semmi jele az iráni háború következtében őket ért támadásoknak. Persze, ha az ember a hiteles forrásokra támaszkodva utánanéz, egyértelművé válik a valóság, és érződik az bizonytalanság, ami a hétköznapi emberek szintjén igenis ott van. A légterek sem véletlenül vannak lezárva. A háborútagadóknak javaslom, hogy fáradjanak ki a repülőtérre és próbáljanak meg repülőjegyet venni. Nem fog menni, vagy legalábbis nem egyszerűen” – fogalmazott Hajdú Péter.

Hajdú Péter kiáll a béke pártján (Fotó: Bors / Mandiner)

„Bízom benne, hogy mindenki belátja, törvényesek a választások”

A műsorvezető ezután kitért a hozzánk jóval közelebb, immáron négy éve zajló ukrán háborúra is. „A négy éve zajló orosz-ukrán háború kapcsán is pontosan ez a helyzet. A magyar kormány éppen most hozott haza két hadifoglyot. Tőlük kellene megkérdezni, hogy vajon önként és dalolva álltak be az ukrán hadseregbe, vagy kényszersorozás után adtak a kezükbe fegyvert. Segítek! Az utóbbi az igazság.”

Én minden este azért imádkozom, hogy mi kimaradjunk a háborúból. Aki pedig ez ellen dolgozik, az szégyellje magát!

– fogalmazott lapunknak Hajdú Péter, aki bízik abban, hogy Magyar Péter és csürhéje képesek lesznek elfogadni a közelgő legitim magyar választások eredményét és nem kergetik polgárháborúba a vereség miatt dühöngő, háborúpárti elvbarátaikat, vagyis az egyértelmű kisebbséget. „Kilencven óta minden kampány hangos volt, de az idei hatványozottan vad és durva. Bízom benne, hogy mindenki belátja, törvényesek a választások. Minden szavazókörben megfigyelők ülnek majd, akik biztosítják, hogy ne lehessen elcsalni a választásokat. Aki ezzel tisztában van, az beletörődik a vereségbe, vagy éppen büszkén és méltósággal ünnepli a győzelmét. Én bízom benne, hogy Orbán Viktor lesz az, akik április 12-e estéjén felmutatja majd a győzelem jelét!” - tette hozzá Hajdú Péter.