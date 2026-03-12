Kiara Lord nyomdokaiba lép A Nagy Ő győztese? Kriszta elárulta, mire készül!

A Nagy Ő győztese, akinek sikerült elrabolnia Stohl András szívét, most könyvének kiadására készül. Kiss Kriszta A Nagy Ő villájában töltött idejéről mesél, miközben a férfi, kinek kegyeiért versengett, most párjaként támogatja karrierjét.

A Nagy Ő nyertesének életébe Stohl Buci hozta el a szerelmet (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Ő sztárja kitálal: „Jött András és jött a szerelem”

Úgy tűnik, Nagy Ő Kriszta nem szenved hiányt semmiből, nemcsak karrierjében ér el sikereket, hanem magánéletében is egyre nagyobb boldogság veszi körül. A TV2 párkereső műsorának nyertese véget vetett a találgatásoknak. Így van most Stohl András és Kriszta:

Boldog vagyok. A mi saját tempónkban haladunk. Nagyon örülök, hogy nem kapkodtunk el semmit és nem volt egy fojtogató kényszer, hogy ennek mindenáron működnie kell. Én egy önálló nő vagyok, akinek a napjai így is eléggé ki vannak töltve, az pedig, hogy jött András és jött a szerelem, az egy fantasztikus dolog

– mesélte a Borsnak Kriszta. Stohl András párja elárulta, hogy mindenben számíthat a színészre.

„Az ismertség számomra egy teljesen új dolog, Andrásnak ez a mindene. Voltak olyan napok, amikor nehezebben viseltem, ha egy negatív kommentet kaptam, ilyenkor mindenben számíthattam rá, maximálisan a támaszom lett. Nagyon sokat tanultam tőle, hogyan lendüljek át ezeken. Mindig tudja, mit kell mondania, hogy megnyugodjak. Teljesen kiegészítjük egymást.”

Nagy Ő Kriszta könyvével a nőket szeretné megszólítani (Fotó: Kiss Kriszta)

Könyvében a nőket inspirálja

A TV2 sztárja azon dolgozik, hogy nőtársainak önbizalmát segítse.

Szerettem volna egy olyan könyvet írni, ami inspirálni és motiválni tudja a nőket. Lesz benne szó pasi ügyekről, A Nagy Ő-ről az én szemszögemből és a saját életemből kiemelt történetekről. Az a célom, hogy mindenki mosolyogva, jókedvvel olvassa

– árulta el a Borsnak, majd hozzátette, hogy a könyvbemutatóra sem kell már sokáig várni, ugyanis még márciusban elérhetővé válik a rajongók számára.

A Nagy Ő egy másik versenyzőjével, Kiara Lorddal szemben Kriszta úgy érzi, egy másik oldalról közelíti meg a nőiesség témáját, ezért két, teljesen más típusú alkotást foghatnak kezükbe az olvasók.

Nagy Ő Kriszta Kiara Lord könyvére is reagál

Teljesen más Kiara könyve és az enyém. Szerintem nem is lehet párhuzamot vonni. Kiara témája nem keresztezi, és párhuzamba sincs az enyémmel, hanem teljes az ellentéte. Én a nőket nőiességre motiválom, nyilván a szexuális élet is hozzátartozik a nőiességhez, de én ahhoz szeretnék többet hozzátenni, hogy egy nőnek önmaga és a kisugárzása erősödjön föl. A szexuális élet nyilván benne van a létfenntartásban, de ez egy más világ, amit Kiara megismertet az olvasóval

– árulta el véleményét.