Dobó Kata elképesztő elismerésben részesült: „Ez a díj számomra különösen megható visszajelzés"

Dobó Kata kapta az „Év Tudatos Nője” díjat. Az esemény az önismeretet, a belső fejlődést és a tudatos döntéseket állította a középpontba. A Tudatos Nők Napja közel hatszáz fős teltházzal zajlott. A Dr. Orosz Cynthia által alapított rendezvény célja, hogy olyan közösségi teret hozzon létre, ahol a tudatos gondolkodás, a generációk közötti empátia és az önismeret nem elvont fogalomként, hanem megélt tapasztalatként jelenik meg. Olyan nőket és szervezeteket ismertek el, akik a saját területükön valódi, pozitív hatást gyakorolnak másokra.

Dobó Kata díja önmagáért beszél (Fotó: Bors)

Dobó Kata díja fontos igazságról szól: Nem a tökéletesség a fontos, hanem az, hogy valaki merjen változni

Dobó Kata díjazása azért is hatott erősen, mert a színésznő története sokak számára ismerős lehet. Nem egy hibátlan, mindig magabiztos életutat mutatott fel, hanem azt, hogy az ember sokszor nehéz időszakokon, kételyeken és belső harcokon keresztül jut el odáig, hogy elfogadja önmagát:

Ez a díj számomra különösen megható visszajelzés. Sokáig azt hittem, hogy a színészet az a szenvedély az életemben, amelyhez semmi más nem fogható. Őszintén szólva, amikor elindultam ezen az úton, akkor még csak egyetlen cél vezérelt: hogy a nehezebb időszakokból újra és újra ki tudjam húzni magam

– mondta Dobó Kata színésznő és filmrendező.

Visszatalált önmagához

Dobó Kata arról is beszélt, hogy számára az egyik legfontosabb felismerés volt, hogy az életminőséget nem elsősorban a külső körülmények, hanem az határozza meg, hogyan viszonyulunk belül ahhoz, ami körülöttünk történik.

Számomra ez az út nem a tökéletességről szól, hanem arról, hogy újra és újra visszataláljak önmagamhoz. A tudatos nő nem az, aki mindent tud, hanem az, aki mer kérdezni, mer változni és mer önazonosan élni

– fogalmazott Dobó Kata.

A vásárlók ma már egyre többet akarnak tudni

Az esten az „Év Tudatos Márkája” díjat a Seven Sekina kapta. A történet itt már nem önmagában egy cégről szól, hanem arról a jelenségről, hogy a fogyasztók egyre kevésbé elégednek meg a szépen csomagolt ígéretekkel. Sokkal inkább azt keresik, mi van a termék mögött, milyen hatóanyagokat tartalmaz, és mennyire támasztható alá szakmailag az, amit állítanak róla.