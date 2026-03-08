Csuti felháborítónak tartja Ukrajna politikáját: Egyszerűen elképesztő, hogy megtörténhet ilyen helyzet!

Az elmúlt időszak európai folyamatai kapcsán Szabó András Csuti részletesen kifejtette a véleményét. Úgy látja, az Európai Unión belül zajló döntések több területen is komoly kérdéseket vetnek fel – az energiaellátástól kezdve az uniós bővítésen át egészen a mezőgazdaságig. Szerinte fontos, hogy ezekről nyíltan lehessen beszélni.

Csuti felháborítónak tartja Ukrajna zsarolását (Fotó: YouTube)

Csuti felháborítónak tartja azt, hogy Ukrajna elzárta a barátság kőolajvezetéket, amire az Unió csak nagyon későn reagált.

„Ami az utóbbi időkben zajlik az Európai Unión belül, az sok szempontból felvet kérdéseket. Egy uniós tagállam energetikai ellátása kiemelten fontos része minden egyes tagállam életének. Egyszerűen elképesztő, hogy megtörténhet olyan helyzet, ahol egy Unión kívüli ország, jelen esetben Ukrajna nem teszi lehetővé egy uniós tagállamnak, vagyis Magyarországnak – és egyébként Szlovákiának is –, ezeknek az ellátását, és ezzel kapcsolatban az Unió csak hetekkel később kezdett el lépéseket tenni”– kezdte Csuti a Borsnak.

Az energiapolitika kapcsán azt is hangsúlyozta, szerinte az elsődleges szempont a magyar emberek biztonsága és megélhetése kell legyen.

„Nem azért biztosít ez az ország kedvezőbb áron energiát, mert bárkit támogatni akarunk, hanem mert a magyar embereknek szeretnének megfizethető fűtést és üzemanyagot. Ha ez működik és biztos, akkor miért kellene erről lemondani?” – tette fel a költői kérdést Csuti.

Csuti szerint Ukrajna nem kerülhet az Unióba, ha nem teljesíti az ehhez szükséges feltételeket (Fotó: Markovics Gábor)

Csuti Ukrajna európai uniós csatlakozása lehetőségéről is beszélt

A beszélgetés során szóba került Ukrajna EU-s csatlakozása is. Csuti úgy véli, a csatlakozási feltételek következetes betartása elengedhetetlen.

Logikusan gondolkodó ember szerintem úgy vélekedik, hogy egy ország addig nem lehet tagállam, amíg nem teljesíti azokat a feltételeket, amelyeket korábban mindenki másnak teljesítenie kellett. Érdekes módon most mintha lennének kivételek. De miért?

„Mi sem csatlakozhattunk addig, amíg nem teljesítettük a feltételeket. Ukrajna miért csatlakozhatna máshogyan? Agyrém az egész!”

Az Európai Unió működéséről általánosságban is megfogalmazta a gondolatait.