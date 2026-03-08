"Szörnyű, ha egy családból kiszakítanak egy fiút és elviszik a háborúba" - Balatoni Katalin a női DPK petíciójáról

Hatalmas volt az érdeklődés a debreceni Háborúellenes Gyűlés iránt, rengeteg sztár, politikus és civil látogatott el a Digitális Polgári Körök szombati rendezvényére. Köztük volt Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos is, aki nőként és édesanyaként is fontosnak tartja a béke melletti kiállást. Sőt, most minden eddiginél sürgetőbb a béke pártjára állni, ezért is döntött úgy a női DPK, hogy petíciót indít.
A miniszteri biztos szerint annyit mindenképp meg tudunk tenni a háborúból való kimaradásért, hogy hangot adunk a véleményünknek és hogy kiállunk az értékeink mellett. Ez a családjaink és a gyerekeink érdeke.
Azt gondolom, hogy mindenki szülőként, testvérként, gyermekként nagyjából sejti azt, hogy milyen, ha egy családból kiszakítanak egy fiút, egy férfit és elviszik a háborúba. Mi ezt nem szeretnénk megtapasztalni. Mi szeretnénk megvédeni Magyarországot és erre egyetlen egy választásunk van és egyetlen egy lehetőségünk, ez pedig az Orbán Viktorra való voksolás és a Fidesz-KDNP párt mellett való kiállás. Úgyhogy mindenkit kérek, hogy álljon mellénk, álljunk ki nőként a háború ellen
— fogalmazott a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszteri biztos.
Szentkirályi Alexandra, a Női DPK alapítója a petíció indulásakor úgy fogalmazott, a nőknek mindig hatalmas felelősségük volt a történelem folyamán a háború és a béke kérdésében.
A petíció többek között ezeket a kijelentéseket tartalmazza:
A petíció online is kitölthető, de Balatoni Katalin elmondta, hogy a Békemeneten is ott lesznek, így ha valaki papíron írná alá, arra is lesz lehetősége.
