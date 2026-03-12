Zelenszkij nem zsarolhatja tovább Magyarországot: a magyar szakértők már Kijevben vannak

A Barátság kőolajvezeték megvizsgálása miatt szakértői delegációt küldött Magyarország Kijevbe. Az ukránok szerint a magyarok csak turisták náluk, semmibe veszik a szakértői csoportot, mindenáron el akarják kerülni, hogy akár csak egy pillantást is vethessenek a feltételezhetően működő olajvezetékre.

Orbán Viktor telefonon egyeztetett a küldöttség tagjával és kérte: mindenképpen kapcsolatba kell lépni az ukrán energetikáért felelős kormányzati szervekkel, "ha nem megy, akkor pedig kérjünk engedélyt, hogy saját magunk odamehessünk". Minden nap legalább egyszer vagy kétszer be kell jelentkezni.

Az egy igen fontos tényező, hogy a magyar félnek dokumentálni kell, hogy mi tárgyalni akartunk velük, meg akartuk nézni a kőolajvezetéket, velük együtt akartuk megoldani ezt a helyzetet. "Nem konfliktust keresünk, hanem megoldást."