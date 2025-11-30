Kocsis Máté: "A magyaroknak most kell összefogniuk a békéért!"

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté a szombati nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen elmondta, hogy Brüsszelben a jövőben is folytatni akarják a háborút, ezért a magyaroknak minden lehetőséget meg kell ragadniuk, hogy letegyék a voksukat a béke mellett. Jövő áprilisban is ezt kell tenniük. "Az elmúlt években is mindig a húsbavágó nagy európai vitákban igyekeztünk úgy eljárni, hogy bevonjuk a magyar embereket, fontos az ő véleményük, és ráadásul nagyon fontos a támogatásuk. Tehát mindenki tudja, hogy az Európai Bizottság vezetője 135 milliárd eurót akar most megint elkérni a tagállamoktól azért, hogy finanszírozhassák az Ukrajnában folyó háborút" - mondta a Fidesz frakcióvezetője a Ripostnak, majd hozzátette, hogy Brüsszel minden pénzt el akar venni az emberektől, csakhogy támogatni tudják az EU vezetői a háborút.
Mi ezt nem szeretnénk. Az európai világ vezetői szeretnék, hogyha folytatódna a háború, hogyha nem az azonnali lezárás lenne, ahelyett, hogy beállnának az Amerikai Egyesült Államok elnökének álláspontja mögé és a béketörekvésekre használnák a megmaradt erejüket. És tulajdonképpen az is igaz, hogy a közelgő magyarországi választások, a jövő tavaszi választások az utolsó lehetőséget kínálják arra, hogy a magyar emberek elmondják az álláspontjukat a háború és a béke kérdésében, hiszen az Európai Bizottság elnöke és a német kancellár is 2030-ra felkészülést kért egy háborús helyzetre
- fejtette ki és elmondta azt is, hogy addig Magyarországon már nem lehet dönteni. A Tisza, a DK és az európai véleményű pártok kapnak többséget, akkor számolni kell azzal, hogy az európai vélemények, az európai háborús irányok fognak érvényesülni.
"Ezzel szemben most járjuk az országot és elmondjuk az embereket, hogy álljunk ki a háborúellenes álláspontunk mellett, álljunk ki a béketörekvéseink mellett, és igyekezzünk ezt minden fórumon megmutatni. Azért is vagyunk ma itt, és megyünk majd tovább, meg amennyi helyre csak bírunk és tudunk" - vélekedett a frakcióvezető, aki azoknak is üzenet, akik úgy gondolják a Háborúellenes Gyűléseknek nincs értelme. Kocsis Máté szerint egyetlen egy rendezvény sem felesleges.
Aki közélettel foglalkozik, annak üzenem, abban az esetben, hogy ha azon sok ember jelen van, és a sok embert meg tudjuk tisztelni azzal, hogy elmondjuk az álláspontunkat, érvelünk mellette, meggyőzzük őket és kérjük a támogatásokat. A választók nem robotok, nem gépek, nem büdösek, ahogy Magyar Péter beszél róluk, nem agyhalottak, hanem hús-vér magyar emberek, akiknek a jövőjéről van szó, akiknek vannak családjaik, akik adóznak, dolgoznak, vállalkozók, tanárok stb. Ha valaki úgy érzi, hogy felesleges, az ne foglalkozzon közélettel ilyenekkel
- mondta.
Magyarországon történelmi és aktuális okai is vannak, hogy mindenki, a magyar társadalom nagy többsége irtózik a háború gondolatától. Vagy vannak családi élményei a nagyszüleitől, vagy van elvesztett rokona, felmenője. Másrészt a saját bőrünkön érezhetjük azt is, és éreznénk is azt is, hogyha belekeverednénk, hogy nemcsak hogy biztonsági kérdésről van szó, hanem gazdasági kérdésről is.
Tehát a háború elvesz mindent, amit eddig elértünk, közös eredményt, mindent. A felépített családtámogatási rendszerünket, a közös eredményeinket, a gazdasági előrelépéseket. A háború olyan energiaválsággal is együtt járna, ami tönkretenné a magyar háztartásokat, elsöpörné a rezsicsökkentést. Olyan hatások is lennének, hogy gyakorlatilag a magyar ipar, a magyar gazdaság teljesítőképessége töredékére esne vissza
- válaszolta a lapnak Kocsis Máté.
"A háború sok lábon álló probléma. És ezt szerintem vagy így, vagy úgy, de mindenki érzi. Lehet, hogy nem mindenki tudja pontosan megérvelni, hogy mi minden veszély van benne, azt mindenki viszont érzi, hogy az egészből semmi jó nem sülhet ki. Nincsen olyan háború, akiből jó sülhet neki. És tulajdonképpen az, ami a szomszéd országban folyik, az miután közel is van hozzánk, Magyarországra meg a közép-európai uniós tagállamokra nézve kiemelt kockázat. Biztonsági, gazdasági és a jövőt kockára tevő probléma" - tette hozzá és leszögezte, fontos, hogy senki ne gondolja, hogy ez az egész ügy, vagy ez a politikai vita, ami zajlik, ez felesleges, értelmetlen. A jövőnkről van szó, és most már azt is kérik az európai vezetők, hogy adósodjunk el emiatt.
A békéhez erő és józan fejek kellenek, valamint az Amerikai Egyesült Államok elnökét muszáj lenne követni az európai vezetőknek.
Úgy nincs béke, amíg az Európai Bizottság elnöke azt mondja, hogy ezt a háborút folytatni kell, mert 2030-ig fel kell minden tagállamnak készülni egy háborús helyzetre. Ameddig a lengyel elnök azt mondja, hogy ez a mi háborúnk, ami Oroszország és Ukrajna között zajlik. Ameddig a német kancellár azt mondja, hogy a jóléti világnak vége és háborús időszak jön, addig teljesen mindegy, hogy mi van, ha a fejükben van egy olyan kép, ami arról szól, hogy ez a háború fenntartandó, addig gyakorlatilag veszett fejsze az egész, és nem fegyverkérdés, hanem szándékkérdés a dolog
- mondta Kocsis, aki szerint nagyon rossz pályán vannak az európai államok vezetői és bele sem gondolnak abba, hogy az európai polgárok, amikor mi magunk is beléptünk az Európai Unióba, azt az ígéretet kapták, hogy ez a közösség az EU jólétet és biztonságot ad.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.