Kocsis Máté: "A magyaroknak most kell összefogniuk a békéért!"

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté a szombati nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen elmondta, hogy Brüsszelben a jövőben is folytatni akarják a háborút, ezért a magyaroknak minden lehetőséget meg kell ragadniuk, hogy letegyék a voksukat a béke mellett. Jövő áprilisban is ezt kell tenniük. "Az elmúlt években is mindig a húsbavágó nagy európai vitákban igyekeztünk úgy eljárni, hogy bevonjuk a magyar embereket, fontos az ő véleményük, és ráadásul nagyon fontos a támogatásuk. Tehát mindenki tudja, hogy az Európai Bizottság vezetője 135 milliárd eurót akar most megint elkérni a tagállamoktól azért, hogy finanszírozhassák az Ukrajnában folyó háborút" - mondta a Fidesz frakcióvezetője a Ripostnak, majd hozzátette, hogy Brüsszel minden pénzt el akar venni az emberektől, csakhogy támogatni tudják az EU vezetői a háborút.

Kocsis Máté a Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: MW

Mi ezt nem szeretnénk. Az európai világ vezetői szeretnék, hogyha folytatódna a háború, hogyha nem az azonnali lezárás lenne, ahelyett, hogy beállnának az Amerikai Egyesült Államok elnökének álláspontja mögé és a béketörekvésekre használnák a megmaradt erejüket. És tulajdonképpen az is igaz, hogy a közelgő magyarországi választások, a jövő tavaszi választások az utolsó lehetőséget kínálják arra, hogy a magyar emberek elmondják az álláspontjukat a háború és a béke kérdésében, hiszen az Európai Bizottság elnöke és a német kancellár is 2030-ra felkészülést kért egy háborús helyzetre

- fejtette ki és elmondta azt is, hogy addig Magyarországon már nem lehet dönteni. A Tisza, a DK és az európai véleményű pártok kapnak többséget, akkor számolni kell azzal, hogy az európai vélemények, az európai háborús irányok fognak érvényesülni.

"Ezzel szemben most járjuk az országot és elmondjuk az embereket, hogy álljunk ki a háborúellenes álláspontunk mellett, álljunk ki a béketörekvéseink mellett, és igyekezzünk ezt minden fórumon megmutatni. Azért is vagyunk ma itt, és megyünk majd tovább, meg amennyi helyre csak bírunk és tudunk" - vélekedett a frakcióvezető, aki azoknak is üzenet, akik úgy gondolják a Háborúellenes Gyűléseknek nincs értelme. Kocsis Máté szerint egyetlen egy rendezvény sem felesleges.

Aki közélettel foglalkozik, annak üzenem, abban az esetben, hogy ha azon sok ember jelen van, és a sok embert meg tudjuk tisztelni azzal, hogy elmondjuk az álláspontunkat, érvelünk mellette, meggyőzzük őket és kérjük a támogatásokat. A választók nem robotok, nem gépek, nem büdösek, ahogy Magyar Péter beszél róluk, nem agyhalottak, hanem hús-vér magyar emberek, akiknek a jövőjéről van szó, akiknek vannak családjaik, akik adóznak, dolgoznak, vállalkozók, tanárok stb. Ha valaki úgy érzi, hogy felesleges, az ne foglalkozzon közélettel ilyenekkel

- mondta.