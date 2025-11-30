A Tisza Párt programja: a megszorítások – Stratégiájuk: letagadni! Lehet ezt még fokozni?

Milyen párt az, amelyik hazudozással, titkolózással akar választást nyerni? Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szerint olyan, amelyiknek csak a nép feletti hatalom számít! Gulyás Gergely nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen szombaton figyelmeztette a magyar választópolgárokat arra, hogy a Tisza Párt kiszivárgott programját röviden a 'megszorítások' szóval lehet leírni. A Tisza Párt emellett a tagadás és hallgatás stratégiáját választotta. Nem meri vállalni a programját, mert fél beleállni a vitákba. Gulyás arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza-program egyértelműen baloldali. Azt pedig már tudjuk, hogy milyen egy baloldali kormányzás. Sajnos.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Tisza Párt megszorításokat tartalmazó programjának veszélyeire hívta fel a figyelmet a Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: MW

De miért tagadja a tervezett megszorításokat a Tisza Párt?

A Tisza Párt baloldali programja brutális megszorításokat tartalmaz. Nagyon rossz emlékeink vannak arról, amikor a bal oldal volt kormányon Magyarországon. Ebből tudjuk, hogy mi vár ránk a Tisza hatalomra kerülése esetén. Erre figyelmeztetett Gulyás Gergely is:

A baloldal Magyarországon egyszer már elvette a 13. havi nyugdíjat, egyszer már megkurtította a családtámogatásokat. Egyszer már felszámolta az otthonteremtési támogatásokat. A legmagasabb kulccsal adóztatta az átlagbért. Most ugyanerre készülnek

- idézi a miniszterelnökséget vezető miniszter szavait a Ripost.

A Tisza Párt valóban erre készül az Index birtokába jutott, több száz oldalas megszorító program alapján. Az elmúlt napokban mindenki láthatta és olvashatta. Magyar Péter mégis letagadja! Vajon miért? Gulyás Gergelynek erre is van válasza.

"Újra a pártelnököt idézem, úgy nem tudsz választást nyerni, hogy akkor azt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz" - mondta a miniszter a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen.

Tehát azért nem beszélnek a programról, mert nekik csak a magyar nép feletti hatalom megkaparintása számít! Soha ne felejtsük el mit mondott a Tisza Párt alelnöke: "előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet"! Egy cél vezérli őket: bármi áron megszerezni a hatalmat, utána pedig megszorongatni, megsarcolni a népet. Igazi komcsi, balos mentalitás, kérdés, hogy kérünk-e belőle? Köszönjük, inkább nem!