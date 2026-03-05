Gallusz Niki őszinte vallomása: ezt mondta az esküvőről

Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás A Nagy Duett 2026-os évadában versenyeztek együtt, ám sajnos a harmadik adásban nekik kellett távozniuk. Persze az elmúlt hetek izgalmai és kemény munkája igencsak összekovácsolták a színésznőt és a tévést, annyira, hogy utóbbi még azt is kijelentette, hogy szívesen énekelne Gallusz Niki esküvőjén. Ennek kapcsán azonban kiderült, nem biztos, hogy mostanság sor kerül a lagzira.
Gajdos Tamás és Gallusz Nikolett számára ugyan véget ért A Nagy Duett 8. évada, de a pörgős mindennapok folytatódnak, hiszen egyikük sem szívesen lógatja a lábát. Míg a műsorvezető az imádott sporthoz tér vissza, addig Niki a színházi próbákba veti bele magát, hiszen egyszerre több darabban is játszik.
Tamás szerintem soha nem pihen, így gondolom a műsor után sem. Egyszerűen nem lehet úgy felhívni, hogy ne épp a bicikliről szállna le, vagy a masszázságyra fel, vagy éppen túrázna. De nekem is csak annyival lesz könnyebb dolgom, hogy a két különböző színházzal, ahol reggel-este kellene próbáljak, egy kicsit stresszes volt az egyeztetés, hiszen nagyon sok időt töltöttem A Nagy Duett próbákon. Szóval így ez a teher lekerül róla, és tudok koncentrálni azokra a munkákra
– árulta el Niki.
„Én pedig mindenképpen elmegyek, és megnézem majd a közelgő premiereket. Biztosan követni fogjuk egymás pályafutását, és ki tudja hol találkoznak még az életútjaink” – fűzte hozzá Gajdos Tamás is.
Bár Gallusz Niki vőlegénye már csaknem fél évvel ezelőtt tette fel a nagy kérdést, de a színésznő elmondása szerint az esküvőszervezés egyelőre nem szerepel a napirendi pontok között.
„Manapság már ha valakit eljegyeznek, az nem jelenti azt, hogy könyv szerint 3 hónap múlva lesz a lagzi. Én úgy gondolom, hogy ez egy szándéknyilatkozat arra, hogy valaki nagyon komolyan elköteleződik. Mi már 3 éve alkotunk egy párt, szóval ez csak egy szép gesztus, és egy gyönyörű gyűrű mellesleg, amit nagyon szeretek viselni, bár egy-egy szerepemhez sajnos le kell vennem” – árulta el a véleményét Niki.
Szóval nem tudom, hogy mikor lesz lagzi, de az biztos, hogy a kapcsolat komoly, és minden nagyon szép
– tette hozzá végül.
„De ha lesz, akkor biztos, hogy legalább egy nótát eléneklünk ott együtt” – szúrta még közbe nevetve Gajdos Tamás.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.