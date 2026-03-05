Gallusz Niki őszinte vallomása: ezt mondta az esküvőről

Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás A Nagy Duett 2026-os évadában versenyeztek együtt, ám sajnos a harmadik adásban nekik kellett távozniuk. Persze az elmúlt hetek izgalmai és kemény munkája igencsak összekovácsolták a színésznőt és a tévést, annyira, hogy utóbbi még azt is kijelentette, hogy szívesen énekelne Gallusz Niki esküvőjén. Ennek kapcsán azonban kiderült, nem biztos, hogy mostanság sor kerül a lagzira.

A Nagy Duett után Gajdos Tamás Gallusz Niki esküvőjén is énekelne (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Gajdos Tamás és Gallusz Nikolett számára ugyan véget ért A Nagy Duett 8. évada, de a pörgős mindennapok folytatódnak, hiszen egyikük sem szívesen lógatja a lábát. Míg a műsorvezető az imádott sporthoz tér vissza, addig Niki a színházi próbákba veti bele magát, hiszen egyszerre több darabban is játszik.

Tamás szerintem soha nem pihen, így gondolom a műsor után sem. Egyszerűen nem lehet úgy felhívni, hogy ne épp a bicikliről szállna le, vagy a masszázságyra fel, vagy éppen túrázna. De nekem is csak annyival lesz könnyebb dolgom, hogy a két különböző színházzal, ahol reggel-este kellene próbáljak, egy kicsit stresszes volt az egyeztetés, hiszen nagyon sok időt töltöttem A Nagy Duett próbákon. Szóval így ez a teher lekerül róla, és tudok koncentrálni azokra a munkákra

– árulta el Niki.

„Én pedig mindenképpen elmegyek, és megnézem majd a közelgő premiereket. Biztosan követni fogjuk egymás pályafutását, és ki tudja hol találkoznak még az életútjaink” – fűzte hozzá Gajdos Tamás is.

Gallusz Niki párja sem aggódik az esküvő miatt, nem sürgetik a házasságot (Fotó: Keller Mátyás)

Gallusz Niki eljegyzése után még nem tervezi a lagzit

Bár Gallusz Niki vőlegénye már csaknem fél évvel ezelőtt tette fel a nagy kérdést, de a színésznő elmondása szerint az esküvőszervezés egyelőre nem szerepel a napirendi pontok között.

„Manapság már ha valakit eljegyeznek, az nem jelenti azt, hogy könyv szerint 3 hónap múlva lesz a lagzi. Én úgy gondolom, hogy ez egy szándéknyilatkozat arra, hogy valaki nagyon komolyan elköteleződik. Mi már 3 éve alkotunk egy párt, szóval ez csak egy szép gesztus, és egy gyönyörű gyűrű mellesleg, amit nagyon szeretek viselni, bár egy-egy szerepemhez sajnos le kell vennem” – árulta el a véleményét Niki.

Szóval nem tudom, hogy mikor lesz lagzi, de az biztos, hogy a kapcsolat komoly, és minden nagyon szép

– tette hozzá végül.