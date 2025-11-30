Menczer Tamás: Szembe kell szállni a háborúpárti Brüsszellel!

"Világos a helyzet, Brüsszelben háborút akarnak, folytatni akarják, és a magyarok pénzét kiküldeni Ukrajnába. A Tisza megszorító csomagja is ezt szolgálná" - mondta Menczer Tamás, majd azt is hozzátette, hogy a Háborúellenes Gyűlés résztvevői mit üzennek Brüsszelnek. "Mi mind nemet mondunk a háborúra. Békét akarunk. És a magyarok pénzét is itthon akarjuk tartani a magyaroknál. A magyar embereknél, a magyar fiataloknál, a magyar családoknál és időseknél. És nem akarjuk Ukrajnába küldeni a háborúba" - mondta és azoknak pedig akik szerint ez a rendezvény felesleges, azt üzenete, hogy tévednek és gondolják át még egyszer.
A helyzet nagyon súlyos, mert már lassan négy éve folyik a háború. Európában és Brüsszelben továbbra is a háborúpártiak vannak többségben. Ilyen helyzetben az eszkaláció bármiből, egy félreértésből megtörténhet és a háború a szomszédban van, tehát ezért rendkívül súlyos a helyzet. Éppen ezért mi a kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy ennek nincs megoldása a csatatéren, csak a tárgylóasztalnál tárgyalni kell és békét kell teremteni.
- fejtette ki és arra hívta fel a figyelmet, hogy ezt Orbán Viktor és a pápa mondta ki először, majd hozzájuk egyre többen csatlakoztak.
Bejöttek a szlovákok és most már itt vannak a csehek is és megérkezett Donald Trump. Úgyhogy a békepárti tábor egyre nagyobb és egyre erősebb, de küzdünk, mert Brüsszelben a háborúpártiak vannak többségben és a háború ára az emberéletekben mérhető. Erről azok akik Ukrajánban vannak és a háborúban elvesztették szerettüket, azok tudnának erről beszélni.
- tette hozzá és leszögezte, hogy mi nem akarunk ebbe a helyzetbe kerülni és nem akarjuk, hogy a saját családjaink ilyen veszélybe kerüljenek, ezért a háborút le kell zárni.
(Ripost)
