Úgy kellett leemelni róla a szerelvényt – villamos gázolt halálra egy biciklist

Halálos kimenetelű villamosbaleset történt Debrecenben, a Thomas Mann utcában, a Károlyi Mihály utca közelében.

Daruval emelték le a villamost az áldozatról Debrecenben Fotó: TV2

Egy 50 év körüli biciklist gázolt halálra a villamos a vármegyeszékhelyen. A férfi a szerelvény alá szorult, amely métereken keresztül vonszolta a testét. A kiszabadításához darut is kellett a helyszínre riasztani, hogy leemeljék róla a villamost. Sajnos a mentőknek esélyük sem volt megmenteni az életét. A Tények információi szerint, szemtanúk beszámolója alapján a baleset azért történhetett, mert a kerékpáros szabálytalanul közlekedett, és nem adta meg az elsőbbséget.

A villamosvezetőt olyannyira sokkolta a tragédia, hogy mentővel kellett kórházba szállítani.

Videós beszámoló a debreceni tragédiáról