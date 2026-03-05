Úgy kellett leemelni róla a szerelvényt – villamos gázolt halálra egy biciklist

Halálos kimenetelű villamosbaleset történt Debrecenben, a Thomas Mann utcában, a Károlyi Mihály utca közelében.
Egy 50 év körüli biciklist gázolt halálra a villamos a vármegyeszékhelyen. A férfi a szerelvény alá szorult, amely métereken keresztül vonszolta a testét. A kiszabadításához darut is kellett a helyszínre riasztani, hogy leemeljék róla a villamost. Sajnos a mentőknek esélyük sem volt megmenteni az életét. A Tények információi szerint, szemtanúk beszámolója alapján a baleset azért történhetett, mert a kerékpáros szabálytalanul közlekedett, és nem adta meg az elsőbbséget.
A villamosvezetőt olyannyira sokkolta a tragédia, hogy mentővel kellett kórházba szállítani.
