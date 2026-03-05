Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Úgy kellett leemelni róla a szerelvényt – villamos gázolt halálra egy biciklist

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 07:55
debrecenkerékpárosvillamos
Sajnos hiába rohantak a mentők, már nem lehetett megmenteni az áldozat életét. Megrázó részleteket tudtunk meg a debreceni tragédiáról.

Halálos kimenetelű villamosbaleset történt Debrecenben, a Thomas Mann utcában, a Károlyi Mihály utca közelében. 

Daruval emelték le a villamost az áldozatról Debrecenben
Daruval emelték le a villamost az áldozatról Debrecenben  Fotó: TV2

Egy 50 év körüli biciklist gázolt halálra a villamos a vármegyeszékhelyen. A férfi a szerelvény alá szorult, amely métereken keresztül vonszolta a testét. A kiszabadításához darut is kellett a helyszínre riasztani, hogy leemeljék róla a villamost. Sajnos a mentőknek esélyük sem volt megmenteni az életét. A Tények információi szerint, szemtanúk beszámolója alapján a baleset azért történhetett, mert a kerékpáros szabálytalanul közlekedett, és nem adta meg az elsőbbséget.

A villamosvezetőt olyannyira sokkolta a tragédia, hogy mentővel kellett kórházba szállítani.

Videós beszámoló a debreceni tragédiáról

