Vitályos Eszter: A háborúellenes gyűlés az egyik legjobb eszköz a béke elérésére!

Vitályos Eszter kormányszóvívó elmondta, azért fontos, hogy minél többen részt vegyenek a Háborúellenes Gyűlésen, mert minél előbb arra van szükség, hogy békekötés legyen. Ezért pedig a kormány a háború kitörése óta egyértelműen ki is áll.
Az értelmetlen öldöklés befejeződjön végre a frontokon. A másik pedig hogy egész egyszerűen azt kell látni, hogy amíg tart a háború addig az egész európai gazdaság blokkolva van. Tehát minél hamarabb vége lesz, annál nagyobb reményünk van arra, végre beindul a gazdasági fellendülés, és elindulnak a fejlesztések Magyarországon is.
- mondta Vitályos Eszter a Ripostnak, majd azt is hozzátette, hogy azok szerint akik úgy gondolják nincs szükség a Háborúellenes Gyűlésekre, azoknak fontos tudniuk, hogy egy katona a fronton átlagosan négy órán keresztül van csak kint, vagy azért mert meghal vagy azért, mert megsérül.
Semmiképpen sem lehet ilyet mondani, hogy felesleges. Aki ilyet mond az aljas és rosszindulatú
- vélekedett.
A háború legnagyobb ára az értelmetlen halálesetek.
"Az, hogy vannak gyerekek akik édesapa nélkül nőnek fel, testvérek akik elveszítik a testvéreiket, apák akik elveszítik a fiú gyerekeiket. Ez mindannyiunk számára teljesen egyértelmű, de azt is látni kell, hogy a gazdaságot is blokkolja a háború" - mondta a kormányszóvivő, aki szerint a béke fenntartásához jó, hogyha van az embernek fegyvere. Viszont az, hogy Háborúellenes Gyűléseket tartanak az már önmagában egy nagyon hatékony eszköz.
