Életmentés Veszprémben: perceken múlott a tragédia

Azonnali életmentésre volt szükség: perceken múlott minden egy Veszprém vármegyei gokartpályán, ahol egy 60 év körüli férfi a családjával szórakozott, versengett, amikor hirtelen rosszul lett. Amint érezte, hogy baj van, kiszállt az autóból, és jelezte, nincs jól, majd össze is esett. A fia azonnal a segítségére rohant, és próbálta felébreszteni őt, miközben a menye tárcsázta a segélyhívót.

Gokartozás közben volt szükség életmentésre Veszprémben Fotó: ackats / Shutterstock

Mentésirányító bajtársunk segítségével a rémült bejelentők megvizsgálták a beteget, aki ekkor már nem lélegzett, így a telefonon kapott instrukciók szerint azonnal megkezdték az újraélesztést. A legközelebbi esetkocsi bajtársai mindössze 8 perc alatt helyszínre értek és átvették az életmentést, ami az időben megkezdett, jó minőségű mellkasi nyomásoknak hála két sokkleadást követően sikerre is vezetett. Az életmentők folytatták az ellátást, majd szignifikáns EKG-eltérései miatt stabil állapotban PCI centrumba szállították a beteget. Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek szívből gratulálunk!

- írta hivatalos Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.