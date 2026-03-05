A saláta súlyosbítja az irritábilis bél szindróma tüneteit? Meglepő a válasz

A saláta sok IBS-sel élőnél nem okoz panaszt, sőt kímélő választás lehet.

Az irritábilis bél szindróma tüneteit gyakran az egyéni ételérzékenység erősíti fel.

Megmutatjuk, mikor fér bele a saláta és mikor érdemes inkább mást választani.

Az irritábilis bél szindróma (IBS) a bélrendszer tartós, funkcionális működési zavara, amely görcsös hasi fájdalmat, puffadást, valamint váltakozó hasmenést vagy székrekedést okozhat, szervi elváltozás nélkül. Népbetegségnek számít, a felnőttek nagy részét érinti, kialakulásában pedig gyakran a stressz és a bél–agy tengely egyensúlyának felborulása játszik szerepet. Sokan azt is megfigyelik, hogy bizonyos ételek felerősítik a tüneteket, ugyanakkor a kiváltó okok beazonosítása gyakran nem egyszerű. Ebben a cikkben azt járjuk körül, hogy a saláta ronthatja-e, vagy épp enyhítheti az IBS tüneteit.

Az irritábilis bél szindróma puffadással, alhasi nyomásérzéssel is jelezhet.

Fotó: 123RF

Mitől érzékeny a bélrendszer irritábilis bél szindróma esetén?

Az irritábilis bél szindróma világszerte a lakosság közel 4–9 százalékát érinti. A tünetek intenzitása változó, van, aki inkább székrekedéssel küzd, másokat hasmenés vagy váltakozó panaszok gyötörnek. Közös pont, hogy az emésztőrendszer érzékenyebben reagál bizonyos ételekre, különösen azokra, amelyek fokozzák a gázképződést vagy megterhelik a beleket. Nem ritkák az emésztéstől független panaszok sem. Az IBS-sel élők körében gyakrabban fordul elő szorongás, tartós stressz, hangulati zavar vagy alvásprobléma, ami tovább erősítheti az emésztőrendszeri tüneteket.

A rost nem mindig barát az emésztésnek

Sokáig tartotta magát az az elképzelés, hogy az IBS-eseknek több oldható és kevesebb oldhatatlan rostot kellene fogyasztaniuk. Ma már árnyaltabban látjuk a képet, nem minden rost hat ugyanúgy. Vannak könnyen fermentálódó rostok, amelyek felerősíthetik a puffadást, míg mások kifejezetten támogathatják az emésztést. Az irritábilis bél szindróma kapcsán meglepő módon még az olyan ártatlannak hitt zöldségek is gyanúba kerülhetnek, mint a fejes saláta. Azonban a saláta ebből a szempontból különleges helyzetben van. Egy kis adag kevesebb mint egy gramm rostot tartalmaz és ennek nagy része oldhatatlan. Ez jóval kevesebb, mint amit a legtöbb zöldségnél megszoktunk. Emiatt a saláta nem számít erős provokáló ételnek IBS esetén.