A saláta súlyosbítja az irritábilis bél szindróma tüneteit? Meglepő a válasz

Az irritábilis bél szindróma (IBS) a bélrendszer tartós, funkcionális működési zavara, amely görcsös hasi fájdalmat, puffadást, valamint váltakozó hasmenést vagy székrekedést okozhat, szervi elváltozás nélkül. Népbetegségnek számít, a felnőttek nagy részét érinti, kialakulásában pedig gyakran a stressz és a bél–agy tengely egyensúlyának felborulása játszik szerepet. Sokan azt is megfigyelik, hogy bizonyos ételek felerősítik a tüneteket, ugyanakkor a kiváltó okok beazonosítása gyakran nem egyszerű. Ebben a cikkben azt járjuk körül, hogy a saláta ronthatja-e, vagy épp enyhítheti az IBS tüneteit.
Az irritábilis bél szindróma világszerte a lakosság közel 4–9 százalékát érinti. A tünetek intenzitása változó, van, aki inkább székrekedéssel küzd, másokat hasmenés vagy váltakozó panaszok gyötörnek. Közös pont, hogy az emésztőrendszer érzékenyebben reagál bizonyos ételekre, különösen azokra, amelyek fokozzák a gázképződést vagy megterhelik a beleket. Nem ritkák az emésztéstől független panaszok sem. Az IBS-sel élők körében gyakrabban fordul elő szorongás, tartós stressz, hangulati zavar vagy alvásprobléma, ami tovább erősítheti az emésztőrendszeri tüneteket.
Sokáig tartotta magát az az elképzelés, hogy az IBS-eseknek több oldható és kevesebb oldhatatlan rostot kellene fogyasztaniuk. Ma már árnyaltabban látjuk a képet, nem minden rost hat ugyanúgy. Vannak könnyen fermentálódó rostok, amelyek felerősíthetik a puffadást, míg mások kifejezetten támogathatják az emésztést. Az irritábilis bél szindróma kapcsán meglepő módon még az olyan ártatlannak hitt zöldségek is gyanúba kerülhetnek, mint a fejes saláta. Azonban a saláta ebből a szempontból különleges helyzetben van. Egy kis adag kevesebb mint egy gramm rostot tartalmaz és ennek nagy része oldhatatlan. Ez jóval kevesebb, mint amit a legtöbb zöldségnél megszoktunk. Emiatt a saláta nem számít erős provokáló ételnek IBS esetén.
Az IBS-étrend egyik kulcsfogalma a FODMAP. Ezek rövid szénláncú, gyorsan fermentálódó szénhidrátok, amelyek a bélben gázképződést és fájdalmat okozhatnak. A saláta szinte egyáltalán nem tartalmaz ilyen összetevőket, így alacsony FODMAP-tartalmú ételnek számít. Ez azt jelenti, hogy sokaknál éppen a saláta lehet az a zöld alap, amely köré biztonságosabb étkezéseket lehet építeni, főleg akkor, ha más zöldségek panaszokat okoznak.
Az, hogy ki mennyi oldhatatlan rostot tolerál, egyénenként eltérő. Ami az egyik embernek gond nélkül belefér, a másiknál már kellemetlen tüneteket válthat ki. Ha azt tapasztalod, hogy salátázás után rendszeresen rosszabbodik a közérzeted, érdemes kísérletezni az elhagyásával, majd később óvatos visszavezetésével. Egy étkezési napló sokat segíthet abban, hogy felismerd az összefüggéseket. Ideális esetben dietetikus bevonásával, hogy közben az étrended kiegyensúlyozott maradjon.
Ha a saláta nem válik be, több alacsony FODMAP-tartalmú zöld leveles alternatíva közül választhatsz. A spenót, a rukkola, a kelkáposzta vagy a mángold sokaknál jól tolerálható. Ezekhez bátran adhatsz uborkát, sárgarépát, paradicsomot vagy zöldbabot, amelyek szintén kíméletesebbnek számítanak.
Az IBS kezelése elsősorban a panaszok csökkentésére fókuszál. Ennek fontos eleme az étrend tudatos átalakítása, a rendszeres, kisebb étkezések bevezetése, a megfelelő folyadékfogyasztás és a mindennapi mozgás. Bizonyos esetekben gyógyszeres segítség is szóba jöhet, például görcsoldók, puffadást mérséklő készítmények vagy székletet rendező szerek alkalmazása. Ha a tünetek súlyosabbak vagy tartósan fennállnak, a pszichés támogatás és a pszichoterápia is a kezelés részét képezheti.
