Noszály Sándor a depresszióról: "11 évembe került, hogy teljesen elfogadjam a betegséget"

Egy ország aggódott Noszály Sándorért, amikor az egykori Nagy Ő furcsa videókkal jelentkezett be egyik napról a másikra a közösségi médiájában. Kiderült, bipoláris zavarral és egyéb mentális betegségekkel, köztük depresszióval küzd. Utóbbi kapcsán pedig most elárulta: rájött arra, hogyan tud együtt élni vele, ha már kigyógyulni belőle som fog tudni. Kiemelte, a sötétség nem feltétlenül a vég, hanem lehet valami más kezdete is. Mitöbb, tapasztalataiból, teniszedzői munkásságából, a múltjából önéletrajzi könyvet is ír.

Noszály Sándor megtanulta szinten tartani betegségét Fotó: László Szabolcs / Bors

Az egykori teniszcsillag mindig is őszinte volt. Felvállalta mentális betegségeit, sőt, StigmaNO néven podcastot is indított annak érdekében, hogy másokon is tudjon segíteni:

11 évembe került, hogy teljesen elfogadjam a betegséget és gyógyszert szedjek

- árulta el korábban.

Noszály Sándor megtanulta szinten tartani depresszióját

Ez olyan, mint az alkoholizmus. Abból sem lehet meggyógyulni, csak el kell érni egy olyan állapotot, ahol a beteg megtanulja kezelni magát. Az én esetemben a triggereket kell kerülni. Nálam például az alkohol, meg a stressz ilyen volt. Nekem ezt a kettőt kerülni kell. Rendszeres alvás, egy szisztémára nagyjából be kell állni. A pihenés a legfontosabb, a jó étkezés. Most már eljutottam arra a pontra, hogy szinten tudom tartani

- vallotta be a Tények kameráinak kiemelve, épp azért, mert rájött, hogyan tud segíteni magán, már nem várja el ezt valaki mástól. Nem keres maga mellé minden áron valakit:

Amikor depisebb voltam, mindig vágytam a kapcsolatra, és erőltettem, hogy kapcsolatom legyen. Valószínűleg abba akartam belemenekülni, és kapaszkodót keresni. Most érzem igazán, amit sokszor mond mindenki, hogy először magadat kell rendbe tenni.

Végül, de nem utolsó sorban pedig arról is beszélt: a spiritualitás nagyon fontos az életében. Az, hogy fejlődjön a lélek: