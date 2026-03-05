Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Vigyázz! SMS-ben támadják a Gmail fiókodat!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 08:30
Újabb szintet lépett a pofátlanság: a kiberbűnözők már nemcsak az e-mail fiókodat bombázzák, hanem közvetlenül SMS-üzenet formájában környékeznek meg! A legújabb Gmail-csalás annyira meggyőző, hogy még a rutinosabbak is könnyen csapdába eshetnek. Mutatjuk, hogyan ismerheted fel a veszélyt, mielőtt késő lenne!
A megszokott különböző kiberbűnözői módszerekhez képest itt a tálalás egészen új, kifinomult és emiatt veszélyes is. A célpontok ezúttal is Gmail-felhasználók, akik tömegei kapnak mostanában olyan SMS-eket, amelyek látszólag a Google-től érkeznek. Az üzenet szövege általában vészjósló, de ezek egy Gmail-csalás eszközei, amelynek könnyen lehet kellemetlen vége.

gmail-csalás
Újabb Gmail-csalás terjed: ezúttal SMS-ben próbálkoznak a kiberbűnözők / Fotó: Torsten Dettlaff / Pexels (Illusztráció)

 

Így működik a legújabb Gmail-csalás

Ha olyan SMS érkezik a telefonodra, amelynek a feladójaként a Google van megadva és olyan szöveget tartalmaz, hogy 

„Gyanús bejelentkezési kísérletet észleltünk a fiókjában” vagy „A Gmail-fiókját biztonsági okokból zároltuk, kérjük, igazolja személyazonosságát az alábbi linken”.

A kiberbűnözők a pszichológiára építenek: 

a sürgetés és a félelemkeltés miatt az ember hajlamos azonnal cselekedni, anélkül, hogy végiggondolná, mi is történik valójában.

Ha rákattintasz a linkre, egy olyan weboldalra jutsz, amely megszólalásig hasonlít a Google hivatalos bejelentkezési felületére. Itt kérik 

  • a felhasználónevedet, 
  • a jelszavadat,
  •  sőt, néha még  a kétfaktoros azonosító kódot is, amit „biztonsági ellenőrzésként” tálalnak.

 

Ez a csapda lényege

A trükk azért zseniális, mert az SMS-t sokan még mindig hitelesebbnek tartják, mint egy e-mailt. A csalók gyakran használnak olyan szolgáltatásokat, amelyekkel elfedik az eredeti telefonszámot, így a feladó neveként akár a „Google” vagy „Security” felirat is megjelenhet a telefonodon. Amint megadod az adataidat, a bűnözők azonnal átveszik az irányítást. Megváltoztatják a jelszót, kizárnak a saját fiókodból, és hozzáférnek mindenhez: a levelezésedhez, a fényképeidhez, a Drive-on tárolt dokumentumaidhoz, sőt, a mentett bankkártyaadataidhoz is. Innentől kezdve zsarolhatnak, ellophatják a személyazonosságodat, vagy kiüríthetik a bankszámládat.

 

Hogyan védekezhetsz?

  1. Soha ne kattints SMS-ben érkező linkre! A Google (és más nagy szolgáltatók, bankok) szinte soha nem kérnek jelszót vagy személyes adatokat SMS-ben küldött linken keresztül.
  2. Nézd meg a feladót és a linket! Ha a link nem google.com-ra végződik, hanem gyanús karakterek vagy rövidített URL-ek (pl. bit.ly, tinyurl) vannak benne, az biztosan átverés.
  3. Használj kétfaktoros hitelesítést (2FA), de okosan! Ha kapsz egy SMS-kódot, amit nem te kértél, soha, senkinek ne add meg, és ne írd be gyanús oldalakra!
  4. Menj biztosra! Ha aggódsz a fiókod miatt, ne a linkre kattints, hanem nyisd meg a böngészőt, és manuálisan gépeld be a myaccount.google.com címet az ellenőrzéshez.
  5. Frissíts! Tartsd naprakészen a telefonod operációs rendszerét és a biztonsági alkalmazásokat.

Ne feledd: A digitális biztonságod a te kezedben van – talán éppen abban az ujjadban, amivel a „Törlés” gombra nyomsz, ha gyanús SMS-t látsz.

 

