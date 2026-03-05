Vigyázz! SMS-ben támadják a Gmail fiókodat!

A megszokott különböző kiberbűnözői módszerekhez képest itt a tálalás egészen új, kifinomult és emiatt veszélyes is. A célpontok ezúttal is Gmail-felhasználók, akik tömegei kapnak mostanában olyan SMS-eket, amelyek látszólag a Google-től érkeznek. Az üzenet szövege általában vészjósló, de ezek egy Gmail-csalás eszközei, amelynek könnyen lehet kellemetlen vége.
Ha olyan SMS érkezik a telefonodra, amelynek a feladójaként a Google van megadva és olyan szöveget tartalmaz, hogy
„Gyanús bejelentkezési kísérletet észleltünk a fiókjában” vagy „A Gmail-fiókját biztonsági okokból zároltuk, kérjük, igazolja személyazonosságát az alábbi linken”.
A kiberbűnözők a pszichológiára építenek:
a sürgetés és a félelemkeltés miatt az ember hajlamos azonnal cselekedni, anélkül, hogy végiggondolná, mi is történik valójában.
Ha rákattintasz a linkre, egy olyan weboldalra jutsz, amely megszólalásig hasonlít a Google hivatalos bejelentkezési felületére. Itt kérik
A trükk azért zseniális, mert az SMS-t sokan még mindig hitelesebbnek tartják, mint egy e-mailt. A csalók gyakran használnak olyan szolgáltatásokat, amelyekkel elfedik az eredeti telefonszámot, így a feladó neveként akár a „Google” vagy „Security” felirat is megjelenhet a telefonodon. Amint megadod az adataidat, a bűnözők azonnal átveszik az irányítást. Megváltoztatják a jelszót, kizárnak a saját fiókodból, és hozzáférnek mindenhez: a levelezésedhez, a fényképeidhez, a Drive-on tárolt dokumentumaidhoz, sőt, a mentett bankkártyaadataidhoz is. Innentől kezdve zsarolhatnak, ellophatják a személyazonosságodat, vagy kiüríthetik a bankszámládat.
Ne feledd: A digitális biztonságod a te kezedben van – talán éppen abban az ujjadban, amivel a „Törlés” gombra nyomsz, ha gyanús SMS-t látsz.
