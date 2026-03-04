Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Kázmér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött a fotó: drámai a helyzet, kivonult a rendőrség Galla Miklóshoz

galla miklós
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 09:49
rendőrségotthon
Egyre nagyobb aggodalomra ad okot a legendás humorista állapota. Galla Miklós otthonánál egészségügyi személyzet is megjelent.
Bors
A szerző cikkei

Galla Miklós otthonánál váratlanul megjelentek a hatóságok. Egyelőre nem tudni, pontosan mi történt, de a rendőrök megjelenése komoly helyzetre utal.

Galla Miklós otthonánál megjelent a rendőrség
Galla Miklós otthonánál megjelent a rendőrség
Fotó: Beküldött

Galla Miklós nincs jól

Mint azt korábban megírtuk, a humorista otthoni ápolásra szorul, egy műtét is szóba került, és minden nap egy szakember gondoskodik róla.

Háromféle gyógyszert szedek. Bőrgyógyászati problémám is van, egy ápolónő jár hozzám minden nap. A teljes testemet bekrémezi

- mondta januárban lapunknak a humorista. Állapota nemcsak a közönséget, hanem a pályatársakat is megérintette, többen jelezték, hogy készen állnak segíteni, ha szükség van rá. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu