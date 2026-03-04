Most jött a fotó: drámai a helyzet, kivonult a rendőrség Galla Miklóshoz

Galla Miklós otthonánál váratlanul megjelentek a hatóságok. Egyelőre nem tudni, pontosan mi történt, de a rendőrök megjelenése komoly helyzetre utal.
Mint azt korábban megírtuk, a humorista otthoni ápolásra szorul, egy műtét is szóba került, és minden nap egy szakember gondoskodik róla.
Háromféle gyógyszert szedek. Bőrgyógyászati problémám is van, egy ápolónő jár hozzám minden nap. A teljes testemet bekrémezi
- mondta januárban lapunknak a humorista. Állapota nemcsak a közönséget, hanem a pályatársakat is megérintette, többen jelezték, hogy készen állnak segíteni, ha szükség van rá.
