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Yvonne Dederick bevallotta a Borsnak, miért nem vállal több realityt a Luxusfeleségek után

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Yvonne Dederick
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 04. 06:00
luxusfeleségŐszinte vallomás
A Feleségek luxuskivitelben egyik legemlékezetesebb szereplője volt, mégis úgy döntött, többé nem tér vissza hasonló realityműsorba. Yvonne Dederick most őszintén elárulta, miért mondott nemet az újabb felkérésekre, és azt is elmondta, kivel maradt meg a barátsága a műsorból.
Boróka Noémi
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A Feleségek luxuskivitelben évekkel ezelőtt az ország egyik legnépszerűbb realityje volt, amelynek szereplői egyik napról a másikra váltak országosan ismertté. A nézők bepillantást nyerhettek a fényűző életükbe, a mindennapjaikba és a családi történeteikbe is. Bár sokan azóta is szívesen látnák újra a képernyőn Yvonne Dedericket, ő az elmúlt években elsősorban nemzetközi vezetői karrierjére, vállalkozásaira és szakmai tevékenységére koncentrált.

Yvonne Dederick fehér ruhában és fekete csizmában mosolyog a kamerába.
Yvonne Dederick üzletasszony, aki nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmódra és a sportolásra (Fotó: Kunos Attila)

Ezért nem láthatjuk Yvonne Dedericket reality műsorokban

Az üzletasszony a műsor után tudatos döntést hozott: nem szeretne több hasonló realityben szerepelni, hiába érkeztek újabb felkérések.

Volt megkeresésem másik műsorba is, de nemet mondtam. Jó tapasztalat volt, örülök, hogy kipróbáltam, de én alapvetően az üzleti világban dolgozom, elsősorban pénzügyi és vezetői területen. Az a tapasztalatom, hogy bizonyos üzleti körökben egy ilyen típusú reality nem feltétlenül segíti a szakmai megítélést. Ha valamilyen üzleti vagy gazdasági témájú műsorról lenne szó, az természetesen más. A reality számomra egy érdekes kitérő volt, de hosszú távon nem ez az irány, amelyet követni szeretnék.

Az elmúlt években inkább a munkájára, a családjára és az egészséges életmódra koncentrált, és arról is beszélt lapunknak, hogy a nyaralások alatt sem engedi el teljesen a sportot. Bár a Luxusfeleségek szereplői ma már ritkábban találkoznak együtt, Yvonne szerint vannak barátságok, amelyek az évek során is megmaradtak.

Yvonne és Babett egy eseményen elegáns ruhában mosolyognak a kamerába.
 A műsorban ismerték meg egy mást Köllő Babett-tel (Fotó: Szabolcs László)

Köllő Babettal például a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolnak. „Babettal nagyon jó barátságban vagyunk, rendszeresen találkozunk, és még egy-két emberrel tartjuk a kapcsolatot, de természetesen mindenki a saját útját járja” – mesélte. Yvonne-t ma már ritkábban láthatják a televízióban, a közösségi oldalain azonban továbbra is aktív, ahol nemcsak az egészséges életmódról, hanem üzleti tapasztalatairól, vezetői gondolatairól és a közéletet érintő témákról is rendszeresen megosztja véleményét.

 

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