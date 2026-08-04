Yvonne Dederick bevallotta a Borsnak, miért nem vállal több realityt a Luxusfeleségek után

A Feleségek luxuskivitelben évekkel ezelőtt az ország egyik legnépszerűbb realityje volt, amelynek szereplői egyik napról a másikra váltak országosan ismertté. A nézők bepillantást nyerhettek a fényűző életükbe, a mindennapjaikba és a családi történeteikbe is. Bár sokan azóta is szívesen látnák újra a képernyőn Yvonne Dedericket, ő az elmúlt években elsősorban nemzetközi vezetői karrierjére, vállalkozásaira és szakmai tevékenységére koncentrált.

Yvonne Dederick üzletasszony, aki nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmódra és a sportolásra (Fotó: Kunos Attila)

Ezért nem láthatjuk Yvonne Dedericket reality műsorokban

Az üzletasszony a műsor után tudatos döntést hozott: nem szeretne több hasonló realityben szerepelni, hiába érkeztek újabb felkérések.

Volt megkeresésem másik műsorba is, de nemet mondtam. Jó tapasztalat volt, örülök, hogy kipróbáltam, de én alapvetően az üzleti világban dolgozom, elsősorban pénzügyi és vezetői területen. Az a tapasztalatom, hogy bizonyos üzleti körökben egy ilyen típusú reality nem feltétlenül segíti a szakmai megítélést. Ha valamilyen üzleti vagy gazdasági témájú műsorról lenne szó, az természetesen más. A reality számomra egy érdekes kitérő volt, de hosszú távon nem ez az irány, amelyet követni szeretnék.

Az elmúlt években inkább a munkájára, a családjára és az egészséges életmódra koncentrált, és arról is beszélt lapunknak, hogy a nyaralások alatt sem engedi el teljesen a sportot. Bár a Luxusfeleségek szereplői ma már ritkábban találkoznak együtt, Yvonne szerint vannak barátságok, amelyek az évek során is megmaradtak.