Yvonne Dederick: Sokkal szerényebb anyagi elvárásaim voltak, mint amit a sors adott számomra

Yvonne a Palikék Világa by Manna Futtában című műsorában mesélt arról: rendkívül hosszú és rögös utat járt be addig a pontig, amíg a tévénézők lixisfeleségként megismerték. Elárulta: Fauslegie a lánykori neve, édesapja német, édesanyja magyar volt. 15 évesen megszökött nagybátyjától és férjhez ment Amerikában egy 19 éves fiúhoz, akivel kapcsolatuk nem volt felhőtlen. Yvonne azonban tanult és keményen dolgozott, hogy megvalósíthassa az álmait, amiket végül még túl is teljesített.

– Olyan dolgokat is elértem, amire nem is tudtam, hogy vágyom, vagy nem is vágytam, de sikerült és nagyon jó. Sokkal szerényebb anyagi elvárásaim voltak, mint amit aztán a sors adott számomra. Nálam nem volt központi kérdés a pénz, most sem az. Látom a környezetemben, ahol nagyon sok szuper sikeres ember van, hogy a pénz egy szint után nem hoz több boldogságot, sőt okot adhat boldogtalanságra és destruktív életmódra.Nem voltak elvárásaim, csak azt akartam fiatalon, hogy amit csinálok, azt nagy szeretettel csináljam, és nagyon jó legyek benne. Azt mindig tudtam, hogy szeretnék családot, gyerekeket, vágytam egy harmonikus családi életre. De még tele vagyok vágyakkal, és még biztos kitalálok valami új dolgot, amire vágyni fogok – magyarázta, és azt is elárulta, jelenleg boldognak érzi-e magát.

Futás közben mesét múltjáról a luxusfeleség Fotó: Palikék Világa by Manna

Nem hiszek a boldogságban! A boldogság egy átmeneti állapot, amit csak akkor érezhetünk, ha voltunk boldogtalanok is, tehát az nem egy állandó érzés. Azt mondom, hogy most egy kíváncsi időszakban vagyok, ami egy reményteljes időszak, úgyhogy jó a közérzetem. Nem vagyok a teljes boldogság ölében, de boldogtalan sem vagyok, és nagyon várom, hogy mit fog hozni az elkövetkező időszak az életemben. Úgyhogy nekem ez elég.