Köllő Babett elárulta a titkot: Így érte el, hogy 16 éves lánya magától kérjen a közös anya-lánya programokat

Hiába a szakmai sikerek, Köllő Babett számára a lányával töltött idő a legértékesebb. A sztáranyuka a Borsnak adott friss nyilatkozatában rántotta le a leplet nevelési elveiről.

Köllő Babett műsorvezető de első sorban boldog édesanya (Fotó: hot! magazin/DFP)

Ez Köllő Babett nevelési módszere

Babett a napokban egy interjúban mesélt lapunknak arról, milyen különleges módszerrel érte el, hogy tinédzser lánya, Milla ne nyűgnek érezze a szülői társaságot, hanem saját maga ragaszkodjon a közös programokhoz, és arról is szó esett, hogy Babett miért szerepel lánya TikTok videóiban.

Milla imádja a TikTok oldalát, és azt is, ha így közösen csinálunk dolgokat. Mindig mondja, hogy anya nagyon szeretik a követőim, hogy ha te is benne vagy! És amúgy én a ezekben teljesen benne vagyok, mert amúgy is így telnek a hétköznapjaink. Egyáltalán nem megerőltető ez számomra

– kezdte Babett, aki ezután, elmondta, hogyan érte el, hogy Milla akarjon vele időt tölteni, és ne neki kelljen ráerőltetnie magát:

Babett és lánya imádnak együtt időt tölteni (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Nyilván most már ő több időt tölt a barátaival, és én azt nem tartom jó szülői taktikának, hogy mondogatom neki, hogy de töltsél velem is időt, meg hogy tegnap is elmentél most már maradj itthon. Én ezeket így nem mondom, és ezáltal így ő jön! Pár hete mondta is nekem Milla, hogy anya kevesebb időt töltöttünk most együtt. Én erre mondtam neki, hogy kicsikém én itt vagyok, én várok rád! Tudod, hogy én mindig itt vagyok neked, csak látom, hogy most más dolgaid vannak, szóval semmi gond. És ő kérte, hogy csináljunk egy anya-lánya napot! Úgyhogy mi így vagyunk! Pont az előbb hívott fel, hogy »Figyelj, Anya! Az Ördög Pradát Visel 2-re akkor megyünk együtt? – mert azt csak veled szeretném megnézni, mikor érsz rá mert akkor nézek jegyeket«

– mesélte boldogan Köllő Babett.

Babett lánya mindig elkényezteti őt (Fotó: MW archív)

Így ünnepel Köllő Babett anyák napján

Köllő Babett lánya nem akármilyen kényeztetésben részesíti édesanyját. A sztáranyuka erről is beszámolt a Borsnak. „Milla nem csak kávét hoz az ágyba, főz is, vacsorát készít. Már ilyen 13 éves kora óta, van, hogy megyek haza és felhív, hogy anya mikor érsz haza. És akkor mondja, hogy ne egyek, mert főzi a kedvencemet. De amúgy virággal is készül! Meg ő olyan, hogy nagyon oda figyel arra, hogy mindenki olyat kapjon, amit nagyon szeret. Egyébként túlzásba is esik, mindig mondom neki, hogy nem szabad ennyit költeni!”