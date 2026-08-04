Egyszer fent, máskor lent: nyári libidó libikóka a férfiak játszóterén

Nyáron szinte minden adott ahhoz, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Több időt töltünk a szabadban, utazunk, pihenünk, könnyedebben éljük meg a hétköznapokat. A hőség azonban észrevétlenül viseli meg a szervezetünket és közérzetünket, miközben a szexuális teljesítményre is hatással lehet. Ennek hátterében többnyire egészen hétköznapi, a meleggel összefüggő okok állnak.

Libidó: a szexuális teljesítményre is hatással lehet a hőség

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Libidó libikóka: a kánikula csupán az egyik összetevő

A vágy és a teljesítmény nem mindig rezonál ugyanabban a tempóban. Dr. Hevesi Kriszta szexuálpszichológus szerint ilyenkor minden fizikai aktivitás megterhelőbbé válik a szervezet számára. Márpedig nem véletlenül szoktuk az együttlétet egy kiadós futáshoz hasonlítani - írja a Fanny magazin.

– A férfiak tesztoszteronszintje a nyári hónapokban magasabb lehet, de a magabiztos és megfelelő merevedés nemcsak hormonok kérdése – kezdi a szakértő.

Egy kánikulai nap végére gyakran kimerültek és dehidratáltak lehetünk, ráadásul ilyenkor az éjszakai pihenés is nehezebben megy. A helyzetet tovább ronthatja, ha délután néhány pohár alkohol is elfogy. Ezek már önmagukban is elegendők lehetnek ahhoz, hogy az erekció ne legyen olyan erős vagy tartós, mint máskor. Ettől még nem kell rögtön megkongatnunk a vészharangot. Sok esetben egyszerűen csak egy kis pihenésre és feltöltődésre van szükség.

A hőség nem ellenség, de próba elé állíthat

Nemcsak a fáradtság, de maga a hőszabályozás is szerepet játszik a kérdésben. Amikor odakint 35 fok van, akkor a testünk folyamatosan azon dolgozik, hogy fenntartsa a megfelelő hőmérsékletet. A hőleadás érdekében a bőr felé irányítja a vérkeringés nagyobb részét, miközben a szívnek is intenzívebben kell dolgoznia. Ez összességében nem feltétlenül okoz merevedési zavart, de időlegesen ronthatja annak feltételeit. Ilyenkor a szervezet természetes módon a létfontosságú szervek működéének fenntartását helyezi előtérbe, ezért fordulhat elő, hogy a szexuális teljesítmény átmenetileg háttérbe szorul. A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy a nők és a férfiak hőháztartása gyakran alapvetően különbözik, ez pedig még tovább nehezíti a közeledést.