Egyszer fent, máskor lent: nyári libidó libikóka a férfiak játszóterén

Nyáron szinte minden adott ahhoz, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Több időt töltünk a szabadban, utazunk, pihenünk, könnyedebben éljük meg a hétköznapokat. A hőség azonban észrevétlenül viseli meg a szervezetünket és közérzetünket, miközben a szexuális teljesítményre is hatással lehet. Ennek hátterében többnyire egészen hétköznapi, a meleggel összefüggő okok állnak.
A vágy és a teljesítmény nem mindig rezonál ugyanabban a tempóban. Dr. Hevesi Kriszta szexuálpszichológus szerint ilyenkor minden fizikai aktivitás megterhelőbbé válik a szervezet számára. Márpedig nem véletlenül szoktuk az együttlétet egy kiadós futáshoz hasonlítani - írja a Fanny magazin.
– A férfiak tesztoszteronszintje a nyári hónapokban magasabb lehet, de a magabiztos és megfelelő merevedés nemcsak hormonok kérdése – kezdi a szakértő.
Egy kánikulai nap végére gyakran kimerültek és dehidratáltak lehetünk, ráadásul ilyenkor az éjszakai pihenés is nehezebben megy. A helyzetet tovább ronthatja, ha délután néhány pohár alkohol is elfogy. Ezek már önmagukban is elegendők lehetnek ahhoz, hogy az erekció ne legyen olyan erős vagy tartós, mint máskor. Ettől még nem kell rögtön megkongatnunk a vészharangot. Sok esetben egyszerűen csak egy kis pihenésre és feltöltődésre van szükség.
Nemcsak a fáradtság, de maga a hőszabályozás is szerepet játszik a kérdésben. Amikor odakint 35 fok van, akkor a testünk folyamatosan azon dolgozik, hogy fenntartsa a megfelelő hőmérsékletet. A hőleadás érdekében a bőr felé irányítja a vérkeringés nagyobb részét, miközben a szívnek is intenzívebben kell dolgoznia. Ez összességében nem feltétlenül okoz merevedési zavart, de időlegesen ronthatja annak feltételeit. Ilyenkor a szervezet természetes módon a létfontosságú szervek működéének fenntartását helyezi előtérbe, ezért fordulhat elő, hogy a szexuális teljesítmény átmenetileg háttérbe szorul. A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy a nők és a férfiak hőháztartása gyakran alapvetően különbözik, ez pedig még tovább nehezíti a közeledést.
– Könnyen előfordulhat, hogy míg mi a takaró alatt vacogunk, a párunk legszívesebben még tovább hűtené a hálószobát. Kánikulában az összetapadó testek sem feltétlenül segítik az erotikus ráhangolódást, sőt könnyen kizökkenthetnek bennünket a pillanatból – magyarázza Dr. Hevesi Kriszta, aki azt is hozzáteszi, nem szabad elfelejtenünk, hogy az együttlét során általában a férfira hárul a nagyobb fizikai terhelés. Így könnyen lehet, hogy bár fejben maratont tervez, a nyári hőségben már a sprint közben elfogy a lendülete.
A jó hír, hogy önmagában a nyári meleg nem okoz tartós merevedési zavart. Ha a panaszok csak a legforróbb napokban jelentkeznek, majd elmúlnak, valószínűleg átmeneti jelenségről van szó. Érdemes ilyenkor türelemmel fordulni egymás felé. Emellett néhány egyszerű dologgal is sokat javíthatunk a helyzeten. Segíthet például, ha a nap legmelegebb órái helyett a hűvösebb esti vagy reggeli időszakot választjuk, gondoskodunk a megfelelő folyadékpótlásról, és kellemes hőmérsékletet teremtünk a hálószobában. Az is fontos, hogy ne a teljesítményre, hanem az egymásra hangolódásra helyezzük a hangsúlyt, hiszen az intimitás nem kizárólag az aktusról szól. Ha a probléma rendszeresen visszatér, vagy a hűvösebb hónapokban is fennáll, akkor már érdemes szakember segítségét kérni, hogy kiderüljön, nem áll-e más ok a háttérben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.