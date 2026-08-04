Vörösbe borul az ország: bekeményít az időjárás, brutális kánikula vár ránk

Továbbra sem enyhül az időjárás. Kedden, augusztus 4-én egész nap hőkupola alatt szenved majd az ország, de sajnos a folytatás sem lesz jobb.
A mai napra a HungaroMet szinte az egész országra hármas fokozatú riasztást adott ki magas középhőmérséklet miatt. Mindössze két vármegyében (Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg) lesz kissé enyhébb az idő, ott "csak" narancs fokú riasztás lesz érvényben. A Köpönyeg jelentése szerint kedden folytatódik a napos, forró idő. Csapadék továbbra sem valószínű, legfeljebb kevés gomoly- vagy fátyolfelhő jelenhet meg az égen. A déli szél többfelé élénk lehet. Hajnalban 18–25, délután 34–39 Celsius-fok közötti értékekre számíthatunk.
Szerdán, augusztus 5-én továbbra is napos, meleg idő várható, de az előző napokhoz képest valamivel több gomolyfelhő jelenhet meg az égen. A legtöbb helyen száraz marad az idő, csak elszórtan, főként az északi tájakon fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkülhet. A hajnali minimumok 18 és 25, a délutáni maximumok 33 és 39 Celsius-fok között alakulnak. Ráadásul a HungaroMet mind erre a napra, mind csütörtökre, augusztus 6-ra hármas fokozatú riasztást rendelt el magas középhőmérséklet miatt minden vármegyére, azaz minimum két napra gyakorlatilag vörösbe borul az ország térképe.
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