Yvonne Dederick a korosodásról: „Biztosan nem lesz ősz hajam!” – Videó

Középkorú nőknek ad karrier- és életvezetési tanácsokat Yvonne Dederick. Az üzletasszony néhány évvel ezelőtt már kiadott egy hasonló útmutatót, de akkor a pályakezdőknek nyújtott segítséget. A TV2 egykori tulajdonosa úgy érzi, az ő korosztályához is szólnia kell.

Balázsy Panna és Dr. Juhos Andrea beszélgetett Yvonne-nal az új könyvéről Fotó: Markovics Gábor / Bors

Találd fel önmagad! – Kalauz bátor újrakezdőknek című új könyvének bemutatóján Yvonne Dederick elmondta, hogy jelenleg fejvadászként dolgozik egy amerikai multicégnél, s azt tapasztalta, hogy sokkal kevesebb esélye van annak a munkaerőpiacon elhelyezkedni, aki 50 év feletti, főleg ha nő!

Mint mondja a sikerhez, az első legfontosabb lépés az önszeretet és az önismeret fejlesztése, akár ennyi idősen is. Ő maga sokat dolgozik ezen, szakemberek, könyvek, meditáció segítségével és nemzetközileg elismert coach képesítést is szerzett. Évről évre fejleszti magát szakmailag és lelkileg egyaránt, sőt új célt tűz ki maga elé, amivel kilép a komfortzónájából és bizonyítja magának, hogy bizony erre is képes!

Annak idején ilyen célkitűzése volt a maraton lefutása, 50 évesen az első fitness versenye, a könyvbemutatón pedig elárulta: most zongoratudását szeretné fejleszteni.

Fotó: Markovics Gábor / Bors

– Felfrissítem a zongoratudásomat. Van egy Beethoven szonáta, amit nagyon rég szeretnék megtanulni. Most épp ez a célom, hogy az tökéletesen menjen. Már tudom valamennyire, de csak akkor szeretném barátoknak megmutatni, ha teljesen elégedett vagyok vele – szögezte le Yvonne, aki azt is elárulta, bár korábban is szép szakmai sikereket ért el, úgy érzi, most, 50 év felett ért a csúcsra minden területen, s még tovább szép 20-30, akár 40 évet jósol magának.

A Bors megkérdezte, hogyan látja magát húsz év múlva:

– Húsz év múlva rám fog férni, hogy unokákat kergessek, és a hangsúly a kergetésen van. Mindenképp szeretnék olyan fizikai- és mentális állapotban lenni, hogy aktív, példamutató nagyszülő legyek. Úgy képzelem, hogy még dolgozni fogok. Nem a pénzkeresés lesz a lényeg, most sem az, hanem, hogy a munkám örömet adjon.

Biztosan nem lesz ősz hajam! Még nem nagyon kezdtem őszülni, de bármikor jöhet. Én festetni fogom a hajam! Sok nőt látok, akin szépen mutat az ősz haj. De én nem szeretném, remélem, mindig lesz kedvem és energiám ápoltnak lenni

– ábrándozott Yvonne, aki hamarosan újra oltár elé áll orvos szerelmével:

– Szeptemberre tervezzük az esküvőnket, de nem lesz semmilyen nagy felhajtás, ez nem erről szól – szögezte le Yvonne, majd hozzátette: első férje vezetéknevét, a Dederick-et megtartja, hiszen mindenki így ismeri, s így közös a neve a gyermekeivel.



A könyvbemutatón ott volt Yvonne jó barátnője, Köllő Babett is, aki maga is sikeres üzletasszonyként tudott érvényesülni. A Bors kérdésére elárulta: – Van havonta egyszer egy csajos napunk, inspiráló nők köre, benne van Demcsák Zsuzsi, Vincze Tünde légtornász, Margaret Fenzi. Rengeteget beszélgetünk, nagyon szeretem ezt a baráti kört, olyan nők vannak benne, akiktől a mai napig tanulok. Sokat kell tanulnom az önszeretetről, önfejlesztésről – sorolta Babett, aki szívesen kilép a komfortzónájából, a félelmeivel szembe megy.