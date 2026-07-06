Elképesztő: így néz ki ma ki az egykori luxusfeleség Yvonne Dederick

Amikor évekkel ezelőtt elindult a Feleségek luxuskivitelben, Yvonne Dederick pillanatok alatt a nézők egyik kedvencévé vált. Elegáns megjelenése, határozott személyisége és sportos életmódja miatt sokan felfigyeltek rá, és bár azóta jóval ritkábban szerepel, egy dolog biztosan nem változott: elképesztő formában van.

Yvonne Dederick lánya Catherine, művésznevén Mardoll, a műsor óta is énekléssel foglalkozik (Fotó: MW archív)

Hihetetlen kondícióban van Yvonne Dederick

A háromgyermekes üzletasszony most ismét megmutatta magát közösségi oldalán. Egy edzőteremben készült fotót osztott meg, amelyen tökéletesen kidolgozott alakja látható. A képet látva nehéz elhinni, hogy hosszú évek teltek el a reality óta, hiszen Yvonne szinte semmit sem változott, amit a kommentelők is hasonlóképpen gondolnak:

Mondom, hogy tinilàny vagy. Most itt nem mondhatod, hogy csak a magasságod miatt

– írta az egyik kommentelő. Pedig a háttérben rengeteg munka áll. Yvonne sosem titkolta, hogy számára a sport nem kampányszerű elfoglaltság, hanem életforma. Már a műsor idején is rendszeresen edzett. A testmozgás nála nem csupán a külsőről szól, hanem a mentális egyensúlyról és az egészség megőrzéséről is. Egy évekkel ezelőtti Instagram bejegyzésében így nyilatkozott a témában az egykori luxusfeleség:

..Soha ne kínozzátok magatokat idióta divatos diétákkal és csodaszerekkel! Ha sikerül elfogadni magatokat és megszeretni, minden más működni fog, és ti is megtaláljatok azt a testalkatot, amit szeretnétek. Nyilván tudomásul kell venni, hogy azért vannak genetikai dolgok, amik által van, akinek több vagy kevesebb munka az egész. De enni muszáj, sportolni, mozogni muszáj és leginkább magunkat szeretni a legfontosabb!

Yvonne sose titkolta, hogy mindig szakít időt az edzésre, bármennyire zsúfolt is a napirendje. Anyaként, üzletasszonyként és sportolóként egyszerre áll helyt, mégis képes arra, hogy folyamatosan csúcsformában tartsa magát. Nem egyszer fitneszversenyeken is megmérette magát, ahol rendkívül szigorú felkészülési időszakokon ment keresztül. A most megosztott edzőtermi fotó ismét bebizonyította, hogy nem véletlenül emlegették a Feleségek luxuskivitelben egyik legcsinosabb szereplőjeként.