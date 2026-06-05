Köllő Babett nem finomkodott: itt kezdődik a nőiesség - Fotó

Köllő Babett Instagramon fogalmazta meg gondolatait arról, hogy mit jelent számára a nőiesség. Forró fotót is csatolt a bejegyzéshez, amit követői sem hagytak szó nélkül.
A dögös sztáranyuka szerint nem a külső a lényeg, ő a magabiztosságban látja a nőiesség kulcsát.
A nőiesség nem a külsőről szól. Hanem arról a magabiztosságról, amit senki nem vehet el tőled. Szeretek nő lenni. Erősnek, érzékenynek, határozottnak és nőiesnek egyszerre. A valódi szépség ott kezdődik, amikor önmagad vagy
- fogalmazott bejegyzésében. A posztot egyből elárasztották szívecskékkel a kommentelők, akik a miniszoknyás pózolást sem hagyták figyelmen kívül.
Belül, kívül is csinos és szép nő vagy!
- jegyezte meg egyikük.
A celeb korábban arról is őszintén vallott, hogy a 2026-os év vélhetően a kedvencei közé kerül, mert sok új kihívást, álommunkát, kiegyensúlyozottságot, tanulást és új barátságot hozott az életébe.
Íme a vadító fotó:
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