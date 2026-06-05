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Köllő Babett nem finomkodott: itt kezdődik a nőiesség - Fotó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors köllő babett
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 10:25
nőiességszexi
Szexi kép kíséretében osztotta meg gondolatait. Köllő Babett egyszerre érzi magát erősnek és nőiesnek.
Bors
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Köllő Babett Instagramon fogalmazta meg gondolatait arról, hogy mit jelent számára a nőiesség. Forró fotót is csatolt a bejegyzéshez, amit követői sem hagytak szó nélkül.

Köllő Babett tudja, miként vonja magára a figyelmet
Köllő Babett szexi és őszinte - tudja, miként vonja magára a figyelmet 
Fotó: hot! magazin/RTL

Köllő Babett sugárzóan magabiztos

A dögös sztáranyuka szerint nem a külső a lényeg, ő a magabiztosságban látja a nőiesség kulcsát.

A nőiesség nem a külsőről szól. Hanem arról a magabiztosságról, amit senki nem vehet el tőled. Szeretek nő lenni. Erősnek, érzékenynek, határozottnak és nőiesnek egyszerre. A valódi szépség ott kezdődik, amikor önmagad vagy

- fogalmazott bejegyzésében. A posztot egyből elárasztották szívecskékkel a kommentelők, akik a miniszoknyás pózolást sem hagyták figyelmen kívül. 

Belül, kívül is csinos és szép nő vagy!

- jegyezte meg egyikük.

A celeb korábban arról is őszintén vallott, hogy a 2026-os év vélhetően a kedvencei közé kerül, mert sok új kihívást, álommunkát, kiegyensúlyozottságot, tanulást és új barátságot hozott az életébe.

Íme a vadító fotó:

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu