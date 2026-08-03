Sokan álmodoznak arról, milyen lenne megnyerni a lottó főnyereményét, ám egy amerikai férfi szerint a mesés vagyon nemcsak boldogságot, hanem komoly lelki terheket is hozhat. Timothy Schultz mindössze egy 40 pennysnek megfelelő szelvénnyel nyert 23 millió fontot (több mint 9,7 milliárd forintot), de azt állítja, az élete gyökeresen megváltozott – nem csak jó értelemben.

9,7 milliárd forintot nyert a benzinkutas a lottón - Fotó: Milan Gucic [email protected] / 123RF

Schultz 1999-ben nyerte meg az amerikai Powerball lottó fődíját. A hatalmas összeg egyik napról a másikra anyagi függetlenséget biztosított az egykori benzinkutas számára, ugyanakkor olyan kihívásokkal is szembesült, amelyekre egyáltalán nem volt felkészülve.

Nem csak a pénz érkezett

A férfi szerint a nyeremény után hirtelen rengetegen keresték meg. Idegenek kértek tőle pénzt, többen befektetési lehetőségekkel bombázták, és sokszor nehéz volt eldöntenie, hogy ki közeledik hozzá őszinte szándékkal, és ki csupán a vagyonát látja benne.

Elmondása szerint a hirtelen jött gazdagság érzelmileg is megterhelő volt, mert teljesen megváltoztatta a kapcsolatait és az életét.

A nyertesek nincsenek felkészítve

Schultz úgy véli, a legtöbb lottónyertes nincs felkészülve arra, milyen pszichés terhet jelenthet ekkora összeg kezelése. Szerinte nemcsak pénzügyi tanácsadásra lenne szükség, hanem mentális támogatásra is, hiszen a hirtelen ismertség és a folyamatos figyelem sokak számára megterhelő.

Bár nem bánta meg a nyereményt, azt mondja, az emberek hajlamosak csak a pénzt látni, miközben a nagy lottónyereménynek komoly árnyoldalai is lehetnek.

Ma már másképp tekint a szerencsére

Schultz azóta többször beszélt nyilvánosan a tapasztalatairól, és igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy a pénz önmagában nem jelent automatikus boldogságot. Szerinte a legfontosabb, hogy az ember megőrizze a józan ítélőképességét, és körültekintően kezelje azokat a változásokat, amelyeket egy ekkora nyeremény hozhat az életébe.