Varga Viktor Amerikában bulizik Shaggyékkel – egy új korszak kezdődik!

Varga Viktor mindig is az egyik legszínesebb személyisége volt a hazai könnyűzenei életnek. Most ismét olyasmit tesz, amiről sokan csak álmodnak: egy hónapra az Egyesült Államokba költözött, ahol a világsztár Shaggy és zenekara, az RSNY társaságában tölti mindennapjait. A projekt hátterében nemcsak baráti kapcsolat, hanem komoly zenei együttműködés is áll. A jamaicai hangulatú reggae és dancehall vonal Viktor számára új inspiráció, amelybe teljes szívvel vetette bele magát.
Viktor szerint a közös munka természetesen bulizással, utazással és rengeteg zenével jár, de a cél komoly: közös számokat, akár nemzetközi szinten is bemutatható produkciókat szeretnének létrehozni.
Bejárjuk a Niagara-vízesés környékét, itt lakom most egy kicsit, aztán tovább indulunk az USA-ba, amiről még csak csöpögtetek pár infót. De mondok jobbat! Mint tudjátok, elég jóban vagyok Shaggyvel már egész régóta és a bandájával is, az RSNY-nyel. Most velük töltök egy hónapot, afféle összeszoktatásképp. Kint fogok bulizni velük! Ugyanis közös projektjeink lesznek a következő két évben, ezért is írom bőszen a reggae dalokat Rasta Vitéz néven.
A magyar közönség már hallhatta Viktor első reggae stílusú dalát, a „Csavargó lettem” című számot, amit saját elmondása szerint „a szabadság érzése ihletett”.
A következők már angolul és jamaicai nyelven készülnek, szélesebb közönségnek, és persze a HypeX bulikra, ahol közösen leszünk színpadon néhány országban – természetesen Magyarországon is!
– árulta el a Borsnak.
A „Rasta Vitéz” alteregó így nem egy egyszeri kaland, hanem hosszabb távú zenei irány: a reggae és a világzene fúzióját képviseli magyar gyökerekkel.
A Niagara-vízesés környékéről készült képein látszik, hogy Viktor otthonosan mozog az amerikai környezetben: gitárral a kezében, mosolyogva, tele energiával.
Ez az utazás nekem feltöltődés is. Szeretek új embereket megismerni, új zenéket hallani, más kultúrákat megélni. A reggae és Shaggy világa mindig közel állt hozzám, most pedig testközelből élhetem át, mit jelent a rasta life
– mondta.
A közös munka mellett természetesen jut idő szórakozásra is – koncertek, stúdiólátogatások, közös jammelések formájában. Viktor elárulta, hogy Shaggy csapata befogadó és baráti, „olyan, mintha egy nagy zenei családba csöppent volna”.
A zenész a közös munka végén hazatér, de már most tudja: ez az utazás új lendületet ad neki. Ha minden a tervek szerint alakul, Varga Viktor és Shaggy közös produkcióját már jövő tavasszal hallhatja a közönség – és a „Rasta Vitéz” korszak ezzel hivatalosan is elindul.
