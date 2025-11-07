Varga Viktor Amerikában bulizik Shaggyékkel – egy új korszak kezdődik!

Varga Viktor mindig is az egyik legszínesebb személyisége volt a hazai könnyűzenei életnek. Most ismét olyasmit tesz, amiről sokan csak álmodnak: egy hónapra az Egyesült Államokba költözött, ahol a világsztár Shaggy és zenekara, az RSNY társaságában tölti mindennapjait. A projekt hátterében nemcsak baráti kapcsolat, hanem komoly zenei együttműködés is áll. A jamaicai hangulatú reggae és dancehall vonal Viktor számára új inspiráció, amelybe teljes szívvel vetette bele magát.

A Sztárban Sztár után Varga Viktor Amerikába költözött egy időre (Fotó: Mediaworks Archív)

Varga Viktor amerikai kalandja: barátságból közös munka

Viktor szerint a közös munka természetesen bulizással, utazással és rengeteg zenével jár, de a cél komoly: közös számokat, akár nemzetközi szinten is bemutatható produkciókat szeretnének létrehozni.

Bejárjuk a Niagara-vízesés környékét, itt lakom most egy kicsit, aztán tovább indulunk az USA-ba, amiről még csak csöpögtetek pár infót. De mondok jobbat! Mint tudjátok, elég jóban vagyok Shaggyvel már egész régóta és a bandájával is, az RSNY-nyel. Most velük töltök egy hónapot, afféle összeszoktatásképp. Kint fogok bulizni velük! Ugyanis közös projektjeink lesznek a következő két évben, ezért is írom bőszen a reggae dalokat Rasta Vitéz néven.

Rasta Vitéz: új név, új zenei világ

A magyar közönség már hallhatta Viktor első reggae stílusú dalát, a „Csavargó lettem” című számot, amit saját elmondása szerint „a szabadság érzése ihletett”.

A következők már angolul és jamaicai nyelven készülnek, szélesebb közönségnek, és persze a HypeX bulikra, ahol közösen leszünk színpadon néhány országban – természetesen Magyarországon is!

– árulta el a Borsnak.

A „Rasta Vitéz” alteregó így nem egy egyszeri kaland, hanem hosszabb távú zenei irány: a reggae és a világzene fúzióját képviseli magyar gyökerekkel.

Vitéz Varga Viktor Instagram oldalán is sok tartalmat láthatunk életéről (Fotó: MW)

Zene, életérzés, szabadság – Viktor új inspirációja

A Niagara-vízesés környékéről készült képein látszik, hogy Viktor otthonosan mozog az amerikai környezetben: gitárral a kezében, mosolyogva, tele energiával.

Ez az utazás nekem feltöltődés is. Szeretek új embereket megismerni, új zenéket hallani, más kultúrákat megélni. A reggae és Shaggy világa mindig közel állt hozzám, most pedig testközelből élhetem át, mit jelent a rasta life

– mondta.