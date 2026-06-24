Teljes döbbenet! Varga Viktor megkóstolná az emberhúst: „Lehet, hogy sírógörcsöt fogok kapni”

Varga Viktor Pápua Új-Guineába készül, ahol egy helyi őslakos törzs tagjai közé beköltözve szeretné megtapasztalni az életformájukat. A törzs hagyományainak és rituáléinak azonban része a kannibalizmus is, ami Viktor elmondása szerint egyáltalán nem kizáró ok számára, sőt, akár még ő maga is bevállalná, ha lenne rá lehetősége. Erről a Bochkor mai adásában mesélt a Retro Rádióban.

Varga Viktor Mona Lisa-botránya is felkavarta a rajongókat, de a kannibalizmushoz képest ez szinte semmi (Fotó: Nagy Zoltán)

„Ha úgy alakul, akkor valószínűleg megkóstolnám”

Bár a mi kultúránktól ez igencsak távol áll, de tény, hogy a világ távoli részein még élnek olyan törzsek, ahol az olyasmi, mint a kannibalizmus ma is létezik. És míg ez sokakat elborzaszt, Varga Viktor egyenesen keresi az ilyen, hétköznapi emberek számára teljesen elképzelhetetlen élményeket.

„Én úgy hallottam, hogy itt nem egymást eszik meg törzsön belül, hanem törzsön kívül történik ez, ha mondjuk összeveszik két falu, akkor gyakorlatilag azért eszik meg a másikat, hogy beleszálljon az erejük. De ezt majd meg kell kérdeznem tőlük” – vágott a közepébe azonnal az énekes.

„Igazából be van tiltva ott az emberevés, tehát a törvény nem támogatja, de nyilván attól függetlenül csinálják. Szóval én remélem, hogy ha nem engem, akkor hátha megeszünk valami öreget” – viccelődött.

Egyébként nyilván nem feltétlenül akarok embert enni, de ha úgy alakul, akkor valószínűleg megkóstolnám. Innen most, a jelenlegi helyzetemből, azt hiszem meg tudom csinálni, de nyilván, amikor oda kerül az ember, egy ilyen rituáléba, akkor nem tudom még, hogy mi fog történni velem. Lehet, hogy sírógörcsöt fogok kapni

– gondolkodott el Bochkor Gábor felvetésén.

Varga Viktor pénisztököt szeretne készíteni

A zenész azt is elárulta, hogy a kannibalizmuson kívül mi vonzza ennyire ebben az utazásban.

„Valamiért engem ezek az primitív ősvallások meg rituálék vonzanak leginkább. Kíváncsi vagyok, mik azok a növények, amikkel ők révülnek, meg átmennek másik dimenziókba. Ott szeretném, ha én is csinálhatnék magamnak például pénisztököt. Ők ezt tökből csinálják, és minél hosszabb meg tekervényesebb a pénisztököd, annál nagyobb törzsfőnök vagy” – sorolta Viktor.