Varga Viktor orgiára készül? XL-es óvszerekkel parádézik: „Nagy buli lesz”

Korábban arról szóltak a hírek, hogy Varga Viktor emberhúst próbálna, mivel nagy utazásra készül Pápua-új guinea-ba. Ezzel megint csak olyan botrányt robbantott ki az énekes, amelyen napokig csámcsogtak az emberek. Ám addig sem nyugszik a botrányhős és közösségi oldalán ismét nagy port kavar legújabb videója, amin mutogatja az óvszeres csomagokat és elmondja, hogy nagy bulira készül.

Varga Viktor botrányos viselkedése után, másnap nem is emlékezett a történtekre (Fotó: Nagy Zoltán)

Varga Viktor nem nyugszik

Nagy buli lesz ma! Itt a nyár

– írta Instagram-történetében az énekes, miközben mutogatta a három darab XL-es óvszeres dobozt.

Viktortól nem áll távol, hogy nyíltan beszéljen szexuális élményeiről, mivel korábban is volt már erre alkalom. Sőt nem csak beszélni szokott ezekről, hanem pucér testét szívesen mutogatja bárhol és bármikor, mivel szerinte nincs szégyellnivalója. Ez a hozzáállás már a stílusává vált, így már az lenne meglepő, ha egyszer teljes ruházatban látnák az emberek a közösségi oldalakon.

Varga Viktor közösségi oldalán már sokkal több a botrányos videó, mint a zenei tartalom (Fotó: Szabolcs László)

Varga Viktor meglepő üzenetet közölt

A tegnapi, szerdai napon nem csak ez a kép, hanem több videó is felkerült az énekes oldalára, ahol saját ruhát varrt magának. A szett elég furán sikerült és a koncepció sem volt a legelőkelőbb. Azonban a mai napon már úgy tűnik kicsit megbánta a videókat.

Tegnap kicsit fáradt voltam. Úgy látom eléggé megmentem... Ma már biztos jobb lesz

– írta ki Varga Viktor.

Ebből az is egyértelmű, hogy nem nagyon emlékezett a tegnapra az énekes, mivel csak reggel esett le neki, hogy miket is posztolt ki Instagram-oldalára.

Viktor lassan elindul legújabb kalandjára, ahol akár még az emberhúst is szívesen megkóstolná. Elmondása szerint nem a turista központokban szeretne élni Pápua-új guinea-ban, hanem az ottani törzsekkel, akik azonban nem véletlen élnek külön a városi emberektől és a külföldiektől.

Viktor elmesélte, hogy télen Pápua Új-Guineába készül, ahol hónapokat szeretne eltölteni, szó szerint a vadonban. Valójában számomra már ez is öngyilkos küldetésnek minősül, de az, ami Viktor igazi terve, egyenesen döbbenetes és szó szerint hátborzongató. Viktor szeretne minden értelemben eggyé válni egy helyi természeti törzzsel

– mesélte korábban lapunknak Hajdú Péter, aki Varga Viktorral beszélgetett akkoriban a Frizbi TV műsorában.