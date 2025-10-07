Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Sokkoló videó: Varga Viktor a mélybe vetette magát

Varga Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 15:05
mutatványrepülő
Mindössze egy kötél volt a derekára kötve. Varga Viktor merész mutatványra vállalkozott.

Már nem az első eset, hogy Varga Viktor merész mutatványokkal jelentkezik be közösségi média felületein. Ahogy a Tények is írja korábban már festékkel is beborította a testét, mezítláb mászkált a sziklákon vagy éppen víz alatt énekelt, de a mostani vállalkozása túltett mindenen. 

Varga Viktor
Varga Viktor megint kergette az adrenalint Fotó: László Szabolcs

Varga Viktor nagyot ugrott

Varga Viktor ejtőernyő nélkül kiugrott egy repülőből, testén csupán egy kötél biztosította a biztonságát. Videón rögzítette a hajmeresztő mutatványát, amelyen még a kötél megfeszülése is látszódik. A felvételen nevető énekes bevallotta, hogy eléggé megijesztette a kaland, amit a ,,beszartam" hashtag is jól mutat.

Kiugrás 600méter-ről egy helikopterből 200 méteres kötéllel ejtőernyő nélkül!

- írta bejegyzéséhez.

 

 

