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Varga Viktor az új Tarzan! Úgy mászik, mint egy gorilla – videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Varga Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 18. 08:30
tarzantermészet
Egyre jobban hasonlít az énekes a legendás filmbeli karakterre, Tarzanra. Varga Viktor ezúttal egy fán mászott fel úgy, mint a gorillák által nevelt dzsungel fia.
Bors
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Ha valaki, akkor Varga Viktor biztosan nem a hétköznapi életet választotta. Az énekes az utóbbi években egyre közelebb került a természethez: jurtában él, a lehető legegyszerűbb életmódra törekszik, és az sem zavarja, ha olykor egy vadon élő állat szemeli ki magának.

Varga Viktor rasztahajjal
Varga Viktor rasztahajjal mutatkozott az elmúlt években, ami kifejezetten jól áll neki (Fotó: Nagy Zoltán)

Varga Viktor madár társaságában élt

Nemrég például egy zöld küllő döntött úgy, hogy Viktor rasztahaja tökéletes fészek lehet számára. A madár többször is rászállt az énekes fejére, majd ugyan elrepült, de mindig visszatért hozzá. Varga Viktor pedig láthatóan élvezte a különös barátságot.

Most azonban még ennél is tovább ment: legújabb videójában úgy tűnik, mintha egyenesen egy Tarzan-film forgatásáról lépett volna elő. Az énekes egy hatalmas fára mászik fel elképesztő ügyességgel, miközben alig visel valamit: nadrág helyett csupán egy ágyékkötőt visel.

Varga Viktor Hajdú Péterrel
A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban is sokat mesélt a különleges életmódjáról (Fotó: youtube)

Varga Viktor Tarzanhoz hasonlít

A felvételen látszik, ahogy egyre magasabbra kapaszkodik, teljes magabiztossággal mozog az ágak között. Viktornak még a járása is emlékeztet a dzsungel legendás hősére. Mintha tényleg a vadonban nőtt volna fel.

Viktor számára azonban ez nem szerepjáték. Az énekes régóta vallja, hogy a természet közelsége tölti fel igazán, ezért tudatosan alakította úgy az életét, hogy minél kevesebb mesterséges dolog vegye körül. Sok időt tölt a szabadban, és láthatóan akkor érzi magát a legjobban, amikor a civilizációtól egy kicsit távolabb lehet.

 

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