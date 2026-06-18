Varga Viktor az új Tarzan! Úgy mászik, mint egy gorilla – videó

Ha valaki, akkor Varga Viktor biztosan nem a hétköznapi életet választotta. Az énekes az utóbbi években egyre közelebb került a természethez: jurtában él, a lehető legegyszerűbb életmódra törekszik, és az sem zavarja, ha olykor egy vadon élő állat szemeli ki magának.

Varga Viktor rasztahajjal mutatkozott az elmúlt években, ami kifejezetten jól áll neki (Fotó: Nagy Zoltán)

Varga Viktor madár társaságában élt

Nemrég például egy zöld küllő döntött úgy, hogy Viktor rasztahaja tökéletes fészek lehet számára. A madár többször is rászállt az énekes fejére, majd ugyan elrepült, de mindig visszatért hozzá. Varga Viktor pedig láthatóan élvezte a különös barátságot.

Most azonban még ennél is tovább ment: legújabb videójában úgy tűnik, mintha egyenesen egy Tarzan-film forgatásáról lépett volna elő. Az énekes egy hatalmas fára mászik fel elképesztő ügyességgel, miközben alig visel valamit: nadrág helyett csupán egy ágyékkötőt visel.

A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban is sokat mesélt a különleges életmódjáról (Fotó: youtube)

Varga Viktor Tarzanhoz hasonlít

A felvételen látszik, ahogy egyre magasabbra kapaszkodik, teljes magabiztossággal mozog az ágak között. Viktornak még a járása is emlékeztet a dzsungel legendás hősére. Mintha tényleg a vadonban nőtt volna fel.

Viktor számára azonban ez nem szerepjáték. Az énekes régóta vallja, hogy a természet közelsége tölti fel igazán, ezért tudatosan alakította úgy az életét, hogy minél kevesebb mesterséges dolog vegye körül. Sok időt tölt a szabadban, és láthatóan akkor érzi magát a legjobban, amikor a civilizációtól egy kicsit távolabb lehet.