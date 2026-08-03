„Olyan volt, mint Auschwitz” – rémálmok gyötrik a nőt, miután kiderült, hogy édesapja holtteste egy horrorisztikus ravatalozóban hevert

Megrázó vallomások hangzottak el egy brit bíróságon annak a temetkezési vállalkozónak az ügyében, aki éveken át súlyosan megsértette a gyászoló családok bizalmát. Az egyik áldozat, Tina Thomas azt mondta, olyan rémálmai voltak, mintha az auschwitzi koncentrációs táborban készült felvételek elevenedtek volna meg előtte, amikor megtudta, hogy édesapja holttestét nem temették el, hanem más testek között hagyták a ravatalozóban.

Azt hitte, eltemették az édesapját

Tina Thomas édesapja, a 80 éves Jim Porter temetését már korábban megtartották, ezért a nő sokkot kapott, amikor a rendőrség közölte vele: elképzelhető, hogy apja holtteste még mindig a hulli Legacy Independent Funeral Directors ravatalozójában van.

Végül kiderült, hogy a férfi teste valóban ott feküdt, ráadásul még mindig rajta voltak a kórházi azonosító karszalagok. A nő felidézte, hogy a temetés napján furcsának találta, milyen kicsi volt a koporsó, de akkor nem tulajdonított ennek jelentőséget.

„Testek halmai jelentek meg előttem”

A bíróságon felolvasott áldozati nyilatkozatában Tina Thomas elmondta:

„Amikor a rendőrség közölte velem, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy apu még mindig ott van, teljesen összetörtem. Rémálmaim voltak, amelyekben egymásra halmozott holttesteket láttam. Csak úgy tudom leírni, mintha az auschwitzi táborban talált testek képei jelentek volna meg előttem.”

A nő szerint a történtek olyan lelki traumát okoztak neki, amelyet valószínűleg soha nem fog teljesen feldolgozni.

Több tucat holttestet találtak

A hatóságok 2024-ben bukkantak rá a horrorisztikus állapotokra, amikor két másik temetkezési vállalkozó gyanút fogott, és bement a Legacy ravatalozójába.

Bent 31 bomló holttestet találtak különböző bomlási állapotban, rendezetlen körülmények között. A helyszínt a beszámolók szerint kosz és káosz uralta, emellett csaknem fél tonnányi hamut is felfedeztek, amelyek eredetét sok esetben már nem lehetett egyértelműen azonosítani. A családok közül többnek heteket kellett várnia DNS-vizsgálatok eredményére, hogy kiderüljön, szerettük maradványai közöttük vannak-e.