"Én is belemegyek" – Folyami cápák úszkálnak Varga Viktor medencéjében!

Miközben sokan a légkondicionált szobákból sem szívesen mozdulnak ki a rekkenő hőségben, Varga Viktor egészen másképp viszonyul a nyárhoz. Az énekes számára a forróság sem jelent akadályt: ilyenkor is szívesen dolgozik a kertjében, ahol éppen egy különleges medence szépítésén fáradozik.
Viktor elárulta, hogy a medence már korábban is használható volt, most azonban azon dolgozik, hogy látványra is olyan legyen, amilyennek megálmodta.
„Nagyjából már funkcionális volt ez a medence, csak még nem volt igazán szép. Most azon dolgozom, hogy esztétikus legyen. Eredetileg a szaunám mellé egy hidegvizes merülőmedencének készült, de annyira megszerettem a halakat, hogy végül megtartottam tóként. Jelenleg tokhalak, vagy ahogy sokan hívják őket, folyami cápák úszkálnak benne. Persze én is belemegyek, ha le szeretném hűteni magam” – mesélte Varga Viktor a Borsnak.
Az énekest a nagy meleg egyáltalán nem zavarja.
Engem nem érdekel a hőség, ilyenkor is kimegyek dolgozni. Direkt olyan helyre költöztem, ahol közel van a víz, mert ez az én világom. Néha azt érzem, valami halféle lehetek, mert télen-nyáron fürdöm. Naponta többször is bemegyek a Dunába vagy a tavamba.
A nyár ráadásul izgalmas vendégeket is tartogat számára. Hamarosan ismét amerikai barátai érkeznek hozzá, akik már alig várják, hogy saját szemükkel is lássák különleges birtokát.
„Már a jurtámat is meg akarják nézni. Látták azt a videót, amelyben egy madár a fejemen ült, és teljesen odavoltak érte. Azt mondták, ilyen csak velem történhet meg. Azóta persze már nem ül a fejemen ez a madár. Most egy közeli fán lakik, gyakorlatilag szomszédok lettünk. Már nem jön közel hozzám úgy, mint régen, benőtt a feje lágya” – mondta nevetve.
Az énekes annyira megszerette ezt a különleges kapcsolatot, hogy szívesen tartana egy hollót is, de erre jelenleg nincs lehetősége.
Nagyon szeretnék egy hollót, de manapság semmit sem lehet. Mindenki mindenkit feljelent. De hátha egyszer lehet egy hollóm is.
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