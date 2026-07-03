"Én is belemegyek" – Folyami cápák úszkálnak Varga Viktor medencéjében!

Miközben sokan a légkondicionált szobákból sem szívesen mozdulnak ki a rekkenő hőségben, Varga Viktor egészen másképp viszonyul a nyárhoz. Az énekes számára a forróság sem jelent akadályt: ilyenkor is szívesen dolgozik a kertjében, ahol éppen egy különleges medence szépítésén fáradozik.

Varga Viktor életmódja eltér az átlagostól (Fotó: Nagy Zoltán)

Varga Viktor jurtája mellett medencét is épít

Viktor elárulta, hogy a medence már korábban is használható volt, most azonban azon dolgozik, hogy látványra is olyan legyen, amilyennek megálmodta.

„Nagyjából már funkcionális volt ez a medence, csak még nem volt igazán szép. Most azon dolgozom, hogy esztétikus legyen. Eredetileg a szaunám mellé egy hidegvizes merülőmedencének készült, de annyira megszerettem a halakat, hogy végül megtartottam tóként. Jelenleg tokhalak, vagy ahogy sokan hívják őket, folyami cápák úszkálnak benne. Persze én is belemegyek, ha le szeretném hűteni magam” – mesélte Varga Viktor a Borsnak.

Az énekest a nagy meleg egyáltalán nem zavarja.

Engem nem érdekel a hőség, ilyenkor is kimegyek dolgozni. Direkt olyan helyre költöztem, ahol közel van a víz, mert ez az én világom. Néha azt érzem, valami halféle lehetek, mert télen-nyáron fürdöm. Naponta többször is bemegyek a Dunába vagy a tavamba.

Varga Viktor Hajdú Péter műsorában meghökkentő dolgokat mesélt (Fotó: youtube)

Varga Viktor madara a szomszédja lett

A nyár ráadásul izgalmas vendégeket is tartogat számára. Hamarosan ismét amerikai barátai érkeznek hozzá, akik már alig várják, hogy saját szemükkel is lássák különleges birtokát.

„Már a jurtámat is meg akarják nézni. Látták azt a videót, amelyben egy madár a fejemen ült, és teljesen odavoltak érte. Azt mondták, ilyen csak velem történhet meg. Azóta persze már nem ül a fejemen ez a madár. Most egy közeli fán lakik, gyakorlatilag szomszédok lettünk. Már nem jön közel hozzám úgy, mint régen, benőtt a feje lágya” – mondta nevetve.

Az énekes annyira megszerette ezt a különleges kapcsolatot, hogy szívesen tartana egy hollót is, de erre jelenleg nincs lehetősége.