Videón a felfoghatatlan tragédia: villám csapott a focipályába, meghalt egy 24 éves játékos

Egy 24 éves labdarúgó életét vesztette, miután villám csapott a futballpályába egy mérkőzés közben.
A tragédia augusztus 4-én történt a thaiföldi Sungai Golok városának Santiphap Stadionjában, ahol thai és malajziai csapatok csaptak össze a Golo FA-kupa 2026-os elődöntőjében. A mentők azonnal kórházba szállították a súlyosan megsérült játékost, ám sérüléseibe később belehalt.
A közösségi médiában terjedő megrázó videó megörökítette a baleset pillanatát: a két csapat heves esőben játszotta a mérkőzést, amikor egy hatalmas villámcsapás robbanásszerűen a pályába csapott.
A felvételen ezután a fekete-fehér csíkos mezben játszó, 24 éves Sofwan Awae arccal lefelé fekszik a földön. Egy csapattársa azonnal odarohan hozzá, majd a hátára fordítja. Néhány másodpercen belül több játékos és stábtag is a segítségére sietett.
Bár a mentőszolgálat munkatársai mindent megtettek az életének megmentéséért, az áldozat belehalt a baleset során elszenvedett súlyos sérüléseibe
– idézte a Bernama hírügynökség Thun Sirikhuntot, Sungai Golok rendőrfőnökét.
A Mirror US beszámolója szerint a villámcsapás erejétől több játékos a földre rogyott, összesen 12-en megsérültek.
Az elhunyt Sofwan Awae a SAMCOLTS szélsője volt, és a hírek szerint nemrég szerződött a thaiföldi harmadosztályban szereplő Yala FC csapatához. A sérültek között volt a 22 éves malajziai labdarúgó, Alif Ezzahan Zulkifli is, akit kórházba szállítottak ellátásra – írja a The Mirror.
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