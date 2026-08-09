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Videón a felfoghatatlan tragédia: villám csapott a focipályába, meghalt egy 24 éves játékos

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 09. 15:00
játékosThaiföldfocipályamérkőzéshalott
Tragédiába torkollott egy thaiföldi labdarúgó-mérkőzés egy heves vihar során. A focipályába csapó villám megölt egy 24 éves játékost, további 12-en megsérültek. A sokkoló pillanatokat videó is rögzítette.
N.T.
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Egy 24 éves labdarúgó életét vesztette, miután villám csapott a futballpályába egy mérkőzés közben.

Szörnyű tragédia a focipályán: agyoncsapta a villám a 24 éves játékost
Szörnyű tragédia a focipályán: agyoncsapta a villám a 24 éves játékost Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)
  • Villám csapott a pályába egy thaiföldi labdarúgó-mérkőzés közben.
  • A 24 éves Sofwan Awae a kórházba szállítás után belehalt sérüléseibe.
  • A tragédiáról készült videó bejárta a közösségi médiát.
  • A villámcsapásban további 12 játékos megsérült.

Szörnyű tragédia a focipályán: agyoncsapta a villám a 24 éves játékost

A tragédia augusztus 4-én történt a thaiföldi Sungai Golok városának Santiphap Stadionjában, ahol thai és malajziai csapatok csaptak össze a Golo FA-kupa 2026-os elődöntőjében. A mentők azonnal kórházba szállították a súlyosan megsérült játékost, ám sérüléseibe később belehalt.

A közösségi médiában terjedő megrázó videó megörökítette a baleset pillanatát: a két csapat heves esőben játszotta a mérkőzést, amikor egy hatalmas villámcsapás robbanásszerűen a pályába csapott.

A felvételen ezután a fekete-fehér csíkos mezben játszó, 24 éves Sofwan Awae arccal lefelé fekszik a földön. Egy csapattársa azonnal odarohan hozzá, majd a hátára fordítja. Néhány másodpercen belül több játékos és stábtag is a segítségére sietett.

Bár a mentőszolgálat munkatársai mindent megtettek az életének megmentéséért, az áldozat belehalt a baleset során elszenvedett súlyos sérüléseibe

– idézte a Bernama hírügynökség Thun Sirikhuntot, Sungai Golok rendőrfőnökét.

A Mirror US beszámolója szerint a villámcsapás erejétől több játékos a földre rogyott, összesen 12-en megsérültek.

Az elhunyt Sofwan Awae a SAMCOLTS szélsője volt, és a hírek szerint nemrég szerződött a thaiföldi harmadosztályban szereplő Yala FC csapatához. A sérültek között volt a 22 éves malajziai labdarúgó, Alif Ezzahan Zulkifli is, akit kórházba szállítottak ellátásra – írja a The Mirror

 

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