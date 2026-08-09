Videón a felfoghatatlan tragédia: villám csapott a focipályába, meghalt egy 24 éves játékos

Egy 24 éves labdarúgó életét vesztette, miután villám csapott a futballpályába egy mérkőzés közben.

Szörnyű tragédia a focipályán: agyoncsapta a villám a 24 éves játékost Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Villám csapott a pályába egy thaiföldi labdarúgó-mérkőzés közben.

A 24 éves Sofwan Awae a kórházba szállítás után belehalt sérüléseibe.

A tragédiáról készült videó bejárta a közösségi médiát.

A villámcsapásban további 12 játékos megsérült.

Szörnyű tragédia a focipályán: agyoncsapta a villám a 24 éves játékost

A tragédia augusztus 4-én történt a thaiföldi Sungai Golok városának Santiphap Stadionjában, ahol thai és malajziai csapatok csaptak össze a Golo FA-kupa 2026-os elődöntőjében. A mentők azonnal kórházba szállították a súlyosan megsérült játékost, ám sérüléseibe később belehalt.

A közösségi médiában terjedő megrázó videó megörökítette a baleset pillanatát: a két csapat heves esőben játszotta a mérkőzést, amikor egy hatalmas villámcsapás robbanásszerűen a pályába csapott.

A felvételen ezután a fekete-fehér csíkos mezben játszó, 24 éves Sofwan Awae arccal lefelé fekszik a földön. Egy csapattársa azonnal odarohan hozzá, majd a hátára fordítja. Néhány másodpercen belül több játékos és stábtag is a segítségére sietett.

Un rayo impactó durante un partido de la Golok FA Cup 2026 en el estadio Santipap, al sur de Tailandia, y causó la muerte del futbolista Safwan (Sofwan) Awae, de 24 años, quien integraba recientemente el plantel de Yala FC. Nueve jugadores más resultaron heridos por el impacto. pic.twitter.com/7nZaVXclAj — El Radar SV (@diarioelradarsv) August 5, 2026

Bár a mentőszolgálat munkatársai mindent megtettek az életének megmentéséért, az áldozat belehalt a baleset során elszenvedett súlyos sérüléseibe

– idézte a Bernama hírügynökség Thun Sirikhuntot, Sungai Golok rendőrfőnökét.

A Mirror US beszámolója szerint a villámcsapás erejétől több játékos a földre rogyott, összesen 12-en megsérültek.

Az elhunyt Sofwan Awae a SAMCOLTS szélsője volt, és a hírek szerint nemrég szerződött a thaiföldi harmadosztályban szereplő Yala FC csapatához. A sérültek között volt a 22 éves malajziai labdarúgó, Alif Ezzahan Zulkifli is, akit kórházba szállítottak ellátásra – írja a The Mirror.