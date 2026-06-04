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"Vissza se néztél" – Tóth Andi új dalát Marics Peti ihlette? A dalszöveg erről árulkodik!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Tóth Andi
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 12:30
Marics Petidal
Titkos kódok a dalszövegben? Tóth Andi dalszövege volt szerelmével való viharos kapcsolatára utal?
Bors
A szerző cikkei

Bár korábban sziklaszilárdan állította, hogy végleg visszavonul a zenéléstől, Tóth Andi a semmiből egy vadonatúj, drámai dallal tért vissza. A „Júniusban” címet viselő szerzemény azonnal letarolta az internetet,a rajongók pedig úgy vélik: az énekesnő Marics Petivel való viharos kapcsolatának és szakításának fájdalmát énekelte ki magából.

Tóth Andi fekete miniben pózol
Tóth Andi szakításának már több éve, de azóta is foglalkoztatja a közvéleményt (Fotó: Máté Krisztián)

Tóth Andi írta a dalszöveget: Marics Petire utalhatnak a hónapok

Titkos kódok a dalszövegben? Nos, a rajongók azonnal ízekre szedték a szöveget, szerintük ugyanis egyértelmű párhuzamok fedezhetők fel az énekesnő és a ValMar frontembere, egykori szerelme között. Az egykori álompár annak idején júliusban jelentette be hivatalosan, hogy egy párt alkotnak, és a rajongói teóriák szerint így minden bizonnyal éppen júniusban jöttek össze, ami tökéletes magyarázatot adna a dal címválasztására is.

"Visszafekszem augusztusban, a város szerteszét"

A dal egyik leginkább magával ragadó sora a "város szerteszét" kifejezés, amely egyesek szerint nemcsak a lelkekben dúló viharra, hanem több konkrét, kézzelfogható eseményre is utalhat. Sokan emlékezhetnek még arra a 2022 augusztusi pusztító időszakra, amikor a legjelentősebb és legtöbb viharkárt okozó felhőszakadás vonult át az országon, komoly fennakadásokat okozva, fákat csavart ki és tetőket bontott meg. A rajongók szerint ez a természeti csapás tökéletes szimbóluma Andi és Marics mindent elsöprő, majd romba dőlő szerelemének. Érdekesség, hogy ezzel egy időben, 2022 augusztusában kaptak szárnyra az első komolyabb hírek a páros kapcsolati válságáról: feszültségről és a féltékenységről pletykáltak, amit a pár akkor még egy ágyban összebújós videóval próbált cáfolni.

Marics Peti fehér pólóban
Tóth Andi és Marics Peti sokak szerint tökéletesen összeillő páros volt (Fotó: Mediaworks)

Október: a szintlépés és a sötét hónapok kezdete

Akkoriban az őszi időszak, kifejezetten az október hozott sorsfordító változást a pár életében. Miután hazatértek a közös egyiptomi nyaralásukról, hozták meg a döntést, hogy szintet lépnek. Előkészítették a terepet az összeköltözésre, és a közös kutya örökbefogadására. A rajongók szerint pedig a dalban ez a fázis jelképezi azt a pillanatot, amikor a nyári viharok után megpróbálták stabilizálni a szerelmet, de a háttérben már elindult az a visszafordíthatatlan folyamat, ami végül a következő tavaszon a Sztárban Sztár élő adásai alatt a végleges szakításhoz vezetett.

Tóth Andi új dala megosztja a közönséget

Akadtak olyan kommentelők, akik azt írták, nem érzik benne azt a stílust, amit Tóth Anditól megszoktak. Egy ilyen vélemény azonban különösen betalált az énekesnőnél. 

Azt ugye tudjuk, hogy én vagyok Tóth Andi. Tóth Andi mondja meg, hogy Tóth Andi milyen – egy. Kettő: ez azért f*szság, mert 15 évesen, amikor felköltöztem ide, és elkezdtem ezt a szakmát, rockerként indultam! Rocker akartam lenni!

 

 

 

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