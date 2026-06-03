Kiakadt Tóth Andi: „Ez annyira felk*r!”

Nagy port kavart Tóth Andi vadonatúj dala, a Júniusban. Az énekesnő korábban többször is arról beszélt, hogy visszavonul az énekléstől, ezért sokakat meglepett, amikor június 1-jén új szerzeménnyel jelentkezett. A rajongók egy része szinte ünnepként élte meg a visszatérést, mások azonban jóval kritikusabban fogadták az új irányt. Tóth Andi azonban nem kímélte azokat, akik szerint nem önazonos a dal stílusa, a kiakadását pedig meg is mutatta a követőinek.

Tóth Andi dala megosztóra sikerült - Fotó: Markovics Gábor / MW archív

Tóth Andi új dala megosztja a közönséget

A dal különösen azért váltott ki erős reakciókat, mert Tóth Andi ezúttal egy olyan oldalát mutatta meg, amelyet az utóbbi években kevésbé láthatott tőle a közönség. Sokan dicsérték a hangját, többen azt írták, hogy végre újra azt az energikus, erőteljes énekesnőt hallják, aki annak idején berobbant a köztudatba. Aztán voltak olyanok is, akiknek nem nyerte el a tetszését az új szerzemény. Akadtak olyan kommentelők, akik szerint a dal ugyan nem rossz, de nem érzik benne azt a stílust, amit Tóth Anditól megszoktak. Egy ilyen vélemény azonban különösen betalált az énekesnőnél.

A TikTok-oldalán reagált az egyik hozzászólásra, amely így szólt:

Nem rossz, de ez nem Tóth Andis zene.

Andi nem is próbálta leplezni az indulatait.

Ez annyira felk*r!

– fakadt ki Tóth Andi.

„Nem ez az egyetlen ilyen komment, most pont őt pécéztük ki.”

Tóth Andi tanga, melltartó és farmer szettjében igazi bombázó - Fotó: YouTube

Tóth Andi Júniusban című dalának a stílusát kritizálták

Az énekesnő ezután angolul is odaszúrt azoknak, akik szerint meg tudják mondani neki, milyen zenét kellene készítenie, majd kifejtette, miért tartja teljesen abszurdnak ezt a kritikát.

„Azt ugye tudjuk, hogy én vagyok Tóth Andi. Tóth Andi mondja meg, hogy Tóth Andi milyen – egy. Kettő: ez azért f*szság, mert 15 évesen, amikor felköltöztem ide, és elkezdtem ezt a szakmát, rockerként indultam! Rocker akartam lenni!”

A videóban jól láthatóan egyre szenvedélyesebben beszélt a témáról, ugyanis miközben beszélt, minden szótagnál a telefonja kijelzőjét ütögette nyomatékosításként.

Andi szerint éppen ezért nincs értelme annak az állításnak, hogy a Júniusban ne lenne „Tóth Andi-zene”. Sőt, szerinte pont ellenkezőleg.