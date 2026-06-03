Kiakadt Tóth Andi: „Ez annyira felk*r!”

Nagy port kavart Tóth Andi vadonatúj dala, a Júniusban. Az énekesnő korábban többször is arról beszélt, hogy visszavonul az énekléstől, ezért sokakat meglepett, amikor június 1-jén új szerzeménnyel jelentkezett. A rajongók egy része szinte ünnepként élte meg a visszatérést, mások azonban jóval kritikusabban fogadták az új irányt. Tóth Andi azonban nem kímélte azokat, akik szerint nem önazonos a dal stílusa, a kiakadását pedig meg is mutatta a követőinek.
A dal különösen azért váltott ki erős reakciókat, mert Tóth Andi ezúttal egy olyan oldalát mutatta meg, amelyet az utóbbi években kevésbé láthatott tőle a közönség. Sokan dicsérték a hangját, többen azt írták, hogy végre újra azt az energikus, erőteljes énekesnőt hallják, aki annak idején berobbant a köztudatba. Aztán voltak olyanok is, akiknek nem nyerte el a tetszését az új szerzemény. Akadtak olyan kommentelők, akik szerint a dal ugyan nem rossz, de nem érzik benne azt a stílust, amit Tóth Anditól megszoktak. Egy ilyen vélemény azonban különösen betalált az énekesnőnél.
A TikTok-oldalán reagált az egyik hozzászólásra, amely így szólt:
Nem rossz, de ez nem Tóth Andis zene.
Andi nem is próbálta leplezni az indulatait.
Ez annyira felk*r!
– fakadt ki Tóth Andi.
„Nem ez az egyetlen ilyen komment, most pont őt pécéztük ki.”
Az énekesnő ezután angolul is odaszúrt azoknak, akik szerint meg tudják mondani neki, milyen zenét kellene készítenie, majd kifejtette, miért tartja teljesen abszurdnak ezt a kritikát.
„Azt ugye tudjuk, hogy én vagyok Tóth Andi. Tóth Andi mondja meg, hogy Tóth Andi milyen – egy. Kettő: ez azért f*szság, mert 15 évesen, amikor felköltöztem ide, és elkezdtem ezt a szakmát, rockerként indultam! Rocker akartam lenni!”
A videóban jól láthatóan egyre szenvedélyesebben beszélt a témáról, ugyanis miközben beszélt, minden szótagnál a telefonja kijelzőjét ütögette nyomatékosításként.
Andi szerint éppen ezért nincs értelme annak az állításnak, hogy a Júniusban ne lenne „Tóth Andi-zene”. Sőt, szerinte pont ellenkezőleg.
„Ha valami, akkor ez Tóth Andi zene. Ezért adtam ki” – mondta, majd végül hangosan, angolul kiáltotta:
„Jézus!”
Úgy tűnik, az énekesnő számára ez a dal nemcsak egy új szerzemény, hanem egyfajta állásfoglalás is. Miközben sokan még mindig a korábbi Tóth Andit keresik benne, ő éppen azt próbálja megmutatni, hogy a saját útját szeretné járni – akkor is, ha ez nem mindenkinek tetszik.
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