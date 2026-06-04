Drogbotrány, viszály Tóth Gabival – összeszedtük Tóth Andi legnagyobb balhéit

Tóth Andi élete az elmúlt években nem volt mentes a különféle botrányoktól, és habár visszatérésére rengeteg rajongója várt, sokan felemlegetik az évek során bezsebelt balhékat. Most összeszedtük az X-Faktor mentorának legkiemelkedőbb botrányait.

Tóth Andi tangában virít legújabb klipjében (Fotó: Bors)

Tóth Andi botrányaival tartotta lázban az országot

Az egykori X-Faktor győztes szemtelenül fiatalon került reflektorfénybe, a hirtelen jött sikert pedig, mint sokan mások ő is nehezen dolgozta fel.

Első nagy nyilvános vitája nem mással, mint Tóth Gabival robbant ki. A két énekesnő párbaja egy zárt csoportban kezdődött, a Megasztár korábbi mestere Gabi azt kifogásolta, hogy kolléganője, aki igen népszerű a fiatalok körében, alkoholos italt reklámozott, nem éppen elegáns módon, amellyel rossz példát mutat. Andi állítása szerint azonban pályatársa Facebookon írt neki üzenetet, amelyben Tóth Gabi olcsónak titulálta a fotóit, valamint azt is mondta neki, hogy ő mennyi mindent elért és ezt a példát kellene követnie. Miután Andi erre reagált és Gabi állításait álszentnek titulálta a múltja miatt, akkor ezt az énekesnő sértésnek vette.

Tóth Andi exe, Marics Peti nemrég egy dalban üzent az énekesnőnek (Fotó: MW)

Legalább annyira lázban tartotta a rajongókat a két énekesnő vitája, mint Tóth Andi és Marics Peti szakítása. A két fiatal 2022-ben kezdett randizni egymással, és habár igazi álompárnak tűntek kapcsolatuk végül mégis zátonyra futott. Az elválást követően különböző dalokban üzentek egymásnak, a Valmar duó tagja ezt néhány hónapja megismételte, míg Andi a napokban egy videóban ismerte el, hogy még mindig az exétől kapott parfümöt használja.

Mi történt Tóth Andi márkájával?

Tóth Andi ruhamárkája hatalmas lendülettel robbant be még 2023-ban. A kezdeti siker óriási volt, a rajongók imádták a kollekciót, a cége elképesztő bevétellel büszkélkedhetett. A Backoff hűen tükrözte Tóth Andi laza és vagány stílusát, majd a portfólió kibővült egy saját parfümmel is, amely a Toxic nevet kapta.

A közösségi médiában tízezrével követték az oldalát, azonban egy 2025-ös októberi bejegyzés óta a márka Instagram-oldalán nem látható új bejegyzés. A szakmabeliek pedig már régóta találgatják, vajon csődöt mondott Tóth Andi vállalkozása? Ezzel kapcsolatban sem az énekesnő, sem menedzsere nem szólalt meg.