Vannak emberek, akik úgy érzik, kivételes bánásmódot érdemelnek, és nehezen viselik, ha nem ők állnak a figyelem középpontjában. A hétköznapokban ezt nevezzük sztárkomplexusnak, amely bár nem hivatalos pszichopatológiai kifejezés, magában foglalja azt a torzult lelki működésmódot, magatartást, ami a téves önértékelés – gyakran a negatív önkép –, az elfojtott vágyak, illetve sokszor a nárcisztikus személyiségjegyek talaján alakul ki.

Csillogásra szomjazva: a sztárkomplexus nyomában Fotó: VORONA / 123RF

A kiváltságosság bűvöletében

– Az illető felsőbbrendűnek, híres személyiségnek érzi magát. Ezt tükrözik a megnyilvánulásai és a szociális kapcsolatrendszere is. Bizonyos mentális zavarokban – a bipoláris zavar mániás fázisában vagy skizofreniform zavarokban – előforduló tünet lehet a grandiozitás és a megalománia, amikor valaki a saját képességeit irreális, téveszmés szinten értékeli túl. Súlyos esetben konkrét celebritásnak, természetfeletti lénynek vagy ezek leszármazottainak, reinkarnációjának érzi magát. Bizonyos személyiségzavarok, leginkább a patológiás nárcizmus esetén szintén jellemző ez a beállítódás, vagyis a cezarománia – mondja dr. Belső Nóra pszichiáter szakorvos. Utóbbi fogalom egyébként nagyzási hóbortot, gátlástalan hatalomvágyat, valamint az ezzel való önkényes visszaélésre és parancsolgatásra irányuló hajlamot jelenti.

A sztárkomplexusban szenvedő egyének úgy gondolják, hogy másokhoz képest többek, ugyanakkor erre semmilyen valós kiváló tettel nem szolgáltak rá, nem tettek le semmit az asztalra – írja a Fanny magazin.

– Csodálatot, kivételes bánásmódot várnak el, feljogosítva érzik magukat arra, hogy átlépjenek a többiek szükségletein, határain. Igen hamar felismerhetőek, mert senkire nincsenek tekintettel, irreális elvárásaik vannak, és sértődöttséget vagy dühöt vált ki belőlük az, ha nem kapják meg, amit akarnak, például odafigyelést vagy csodálatot – tette hozzá a szakértő

A probléma gyökerei

És bár azt gondolhatnánk, hogy csak az online térben jellemző ez a magatartás, valójában nem csak az internet térnyerésével jelent meg.