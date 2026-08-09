Aurelio: „Szeretném megérni, hogy oltárhoz kísérem a lányomat”

Aurelio elárulta: ha valaki azt mondja neki 10 évvel ezelőtt, hogy 33 évesen példás családapa lesz, kinevette volna. A VV6 győztesét akkor még elvarázsolta a pénz és a csillogás, és úgy elmerült az éjszakai életben, hogy saját bevallása szerint csoda, hogy bele nem halt.

Aurelio kislányáról és életmódváltásáról beszélt a hot!-nak

Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László

Aurelio börtönévei és kislánya születése teljesen átértékelte az életét.

Párjával, Nikivel együtt családként élnek, és nagyon boldogok.

Korábbi önpusztító életmódját sporttal és egészségesebb étkezéssel váltotta fel.

12 kilót fogyott, rendszeresen kondizik, jógázik és sportol.

Legfőbb célja, hogy egészségesen éljen, és egyszer oltárhoz kísérhesse a lányát.

Aurelio apaságról is vallott

„Amikor börtönbe kerültem, teljesen átértékeltem az életemet” – vallotta be a hot!-nak Aurelio. „Főleg amikor kiderült, hogy született egy kislányom, ami mindent felülírt. Tudtam, hogy főállású édesapa leszek, amikor kijövök, de akkor még nem gondoltam arra, hogy úgy is fogunk élni vele és az anyukájával, mint egy család. Nikivel rájöttünk, hogy szeretjük egymást, a kislányunk miatt pedig úgy voltunk vele, hogy próbáljuk meg, és a jelek szerint ez nagyon jó ötlet volt. Nálunk is vannak viták, olaszosan élünk, de nem adnám ezt semmiért!”

„Hosszú évekig romboltam a szervezetem”

A sztárapuka azt is elárulta, hogy a szerelmével együtt váltott életmódot, mert szeretnék felnevelni a gyermeküket.

Hosszú évekig romboltam a szervezetem alkohollal, drogokkal, cigizéssel. Ebből mára csak a néha elfogyasztott sörök maradtak, és elképesztő a változás

– folytatta a volt villalakó. Aurelio kislánya kedvéért azonban megszabadult szenvedélyeitől.

„Augusztus elsejétől az alkoholt is teljesen leteszem, ezt megfogadtam magamnak. Amikor tavaly forgattuk az Eskü, megváltozom! című műsoromat, rá kellett jönnöm, hogy szörnyű fizikai állapotban vagyok! Elszörnyedtem, majd a forgatáson egyszer elkísértem Nikit jógázni, és beleszerettem. Azóta igyekszem minden héten jógázni; fantasztikus, hogy milyen jó hatással van az ember szervezetére! Fogytam is 12 kilót, ráadásul tényleg sokkal jobban érzem magam a bőrömben. Úgy néznek ki a hétköznapjaim, hogy hétfőn megyek konditerembe, kedden nagypályás edzés van plusz megint konditerem, szerdán jóga, masszázs, csütörtökön kispálya plusz konditerem, pénteken konditerem, nagypályás edzés, szombaton meccs. A párommal megváltoztattuk az étkezési szokásainkat is: egészségesen főz, nem iszunk üdítőitalt, csak vizet. Tényleg odafigyelünk arra, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe. Én számolom a ka­ló­ria­be­vi­telt is, és ami még nagyon fontos, hogy krio­terápiára is járok, ami valami csoda a szervezetnek!”