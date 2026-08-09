„Még mindig a régi életemet gyászolom” – rémálomba fordult a nyaralás, alvajárás közben zuhant 12 métert egy édesanya

Maradandó agysérülést szenvedett egy kétgyermekes édesanya, miután alvajárás közben 12 méter magasról lezuhant egy erkélyről a párizsi nyaralásuk alatt.

Rémálomba fordult a nyaralás: alvajárás közben zuhant 12 métert egy édesanya Párizsban

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Egy párizsi nyaraláson zuhant le egy mintegy 12 méter magas erkélyről.

A kétgyermekes édesanya feltehetően alvajárás közben esett ki.

Három hétig kómában feküdt, maradandó agysérülést szenvedett.

Azóta újra kellett tanulnia a mindennapi tevékenységeket, és ma is egyensúlyzavarokkal, valamint remegéssel küzd.

Rémálomba fordult a nyaralás: alvajárás közben zuhant 12 métert egy édesanya Párizsban

A tragikus baleset tavaly, április 26-án történt, miután a 44 éves Raina Heverin szobát cserélt a testvérével és a sógornőjével abban a városi házban, ahol megszálltak. Raina arra panaszkodott, hogy az épület utcafronti oldalán lévő szobája előtt zajló forgalom miatt nem tudott aludni. A pár ezért felajánlotta neki a csendesebb, udvarra néző hálószobájukat, amelyhez egy franciaerkély tartozott.

A Merseyside megyei Liverpoolból származó Raina egy városnézéssel töltött nap után tért vissza a szobába, de semmire sem emlékszik a zuhanásból, és úgy véli, hogy alvajárás közben történt a baleset. Reggel 6 órakor a testvére észrevette, hogy a hálószoba ajtaja nyitva van, és először azt feltételezte, hogy Raina elment futni. A cipője azonban még mindig bent volt a szobában, az ablak pedig nyitva állt.

Amikor lenézett, Rainát mozdulatlanul látta feküdni az alatta lévő belső udvaron.

Raina így nyilatkozott:

A testvérem és a sógornőm teljesen sokkos állapotban voltak. Borzalmas élmény volt számukra.

A házaspár nem beszélt franciául, de egy szomszéd segített nekik mentőt hívni. Rainát életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol három hétig eszméletlen maradt. A zuhanás következtében agyvérzést szenvedett, átszakadt a tüdeje, eltört a csípője, a karja és több bordája is. Három hetet töltött kómában.

Raina így emlékezett vissza:

A testvéremmel és a sógornőmmel egy hosszú hétvégére utaztunk Párizsba. Az egész napot a városban töltöttük – fantasztikus volt. Ettünk, sétáltunk, és szinte mindenhová eljutottunk. Éjfél körül értünk vissza a lakásba, de onnantól semmire sem emlékszem.

Hozzátette:

Eltört a karom, és egy nagy heg húzódik végig rajta. Eltört a csípőm, átszakadt a tüdőm, és rengeteg bordám is eltört. Ha csak néhány órával később találtak volna rám, biztosan nem lennék már életben.

„Még mindig a régi életemet gyászolom” – sportos múltja mentette meg az édesanya életét

A baleset előtt Raina aktív édesanya volt: két vállalkozást vezetett, miközben két gyermekét, a 10 éves Ciant és a nyolcéves Aliyah-t nevelte. Minden nap sportolt, rendszeresen futott 10 kilométert, kerékpározott, súlyzózott, és fitneszórákra is járt.