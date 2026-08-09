„Még mindig a régi életemet gyászolom” – rémálomba fordult a nyaralás, alvajárás közben zuhant 12 métert egy édesanya

Maradandó agysérülést szenvedett egy kétgyermekes édesanya, miután alvajárás közben 12 méter magasról lezuhant egy erkélyről a párizsi nyaralásuk alatt.
A tragikus baleset tavaly, április 26-án történt, miután a 44 éves Raina Heverin szobát cserélt a testvérével és a sógornőjével abban a városi házban, ahol megszálltak. Raina arra panaszkodott, hogy az épület utcafronti oldalán lévő szobája előtt zajló forgalom miatt nem tudott aludni. A pár ezért felajánlotta neki a csendesebb, udvarra néző hálószobájukat, amelyhez egy franciaerkély tartozott.
A Merseyside megyei Liverpoolból származó Raina egy városnézéssel töltött nap után tért vissza a szobába, de semmire sem emlékszik a zuhanásból, és úgy véli, hogy alvajárás közben történt a baleset. Reggel 6 órakor a testvére észrevette, hogy a hálószoba ajtaja nyitva van, és először azt feltételezte, hogy Raina elment futni. A cipője azonban még mindig bent volt a szobában, az ablak pedig nyitva állt.
Amikor lenézett, Rainát mozdulatlanul látta feküdni az alatta lévő belső udvaron.
Raina így nyilatkozott:
A testvérem és a sógornőm teljesen sokkos állapotban voltak. Borzalmas élmény volt számukra.
A házaspár nem beszélt franciául, de egy szomszéd segített nekik mentőt hívni. Rainát életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol három hétig eszméletlen maradt. A zuhanás következtében agyvérzést szenvedett, átszakadt a tüdeje, eltört a csípője, a karja és több bordája is. Három hetet töltött kómában.
Raina így emlékezett vissza:
A testvéremmel és a sógornőmmel egy hosszú hétvégére utaztunk Párizsba. Az egész napot a városban töltöttük – fantasztikus volt. Ettünk, sétáltunk, és szinte mindenhová eljutottunk. Éjfél körül értünk vissza a lakásba, de onnantól semmire sem emlékszem.
Hozzátette:
Eltört a karom, és egy nagy heg húzódik végig rajta. Eltört a csípőm, átszakadt a tüdőm, és rengeteg bordám is eltört. Ha csak néhány órával később találtak volna rám, biztosan nem lennék már életben.
A baleset előtt Raina aktív édesanya volt: két vállalkozást vezetett, miközben két gyermekét, a 10 éves Ciant és a nyolcéves Aliyah-t nevelte. Minden nap sportolt, rendszeresen futott 10 kilométert, kerékpározott, súlyzózott, és fitneszórákra is járt.
Egy franciaországi orvos később azt mondta a családjának, hogy kiváló fizikai állapota nagyban hozzájárult ahhoz, hogy túlélte a balesetet. Raina két hónapot töltött kórházban Franciaországban, mielőtt visszatért Nagy-Britanniába. Ezt követően egy hetet a Whiston Kórházban, majd öt hónapot a Broadgreen Kórházban töltött, mielőtt novemberben egy speciális agysérülés-rehabilitációs intézménybe került.
Rainánál ataxiát diagnosztizáltak, amely egy neurológiai betegség. Az ataxia az egyensúlyt, a koordinációt és az izmok mozgásának irányítását érinti. Emellett agyi vérzést szenvedett, valamint politraumát állapítottak meg nála, vagyis több, különböző testrészeket és szervrendszereket érintő súlyos traumás sérülést.
Jelenleg egyensúlyproblémákkal küzd, és remegés jelentkezik a kezében, a testében, valamint a torkában is.
A hétköznapi dolgok is nehezemre esnek, például a szempillaspirál felvitele vagy akár egy csésze kávé megtartása. A sminkelés sokkal tovább tart, mint korábban. Gyakorlatilag mindent újra kellett tanulnom
– fogalmazott az édesanya.
Az első emlékei a kómából való felébredése után arról szólnak, hogy a férje, Michael, az ágya mellett ült és hangosan olvasott neki.
Erre valamennyire emlékszem, de teljesen össze voltam zavarodva. Fogalmam sem volt, mi a fene történt.
Hozzátette:
Úgy érzem, még mindig gyászolom a régi életemet. Vannak időszakok, amikor egyszerre vagyok boldog és szomorú. Egyszerre érzem magam szerencsésnek és szerencsétlennek. Még mindig úgy érzem, mintha 2025-ben lennék, pedig már egy év és négy hónap telt el. A világ közben ment tovább, amíg én a kórházban voltam
– írja a Mirror.
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