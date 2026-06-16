"Azt a k**va!" – Sokkot kapott Tóth Andi, mindenki láthatta a hisztit, amit levágott

A fiatalság kultuszának korában az öregedés első jelei szinte mindenkiből azonnali pánikreakciót váltanak ki. Bár a legtöbben elhatározzák, hogy majd méltósággal és büszkén fogadják az évek múlását, a valóság sokszor egészen másképp fest. Így járt most a gyönyörű és mindig ezerfokú lángon égő énekesnő, Tóth Andi is, akinek a fürdőszobájában hirtelen drámai hangulat kerekedett.

A Sztárban Sztár egykori zsűritagja, Tóth Andi is szembe kell, hogy nézzen az öregedéssel

(Fotó: MW archív)

Tóth Andi TikTok-videóban fakadt ki

Andi a TikTok-oldalán jelentkezett egy olyan videóval, amelyben kendőzetlen őszinteséggel és hatalmas felháborodással mutatta meg a rajongóinak, milyen kíméletlen felfedezést tett a tükör előtt. A felvételen jól látszik, hogy a híresség szinte sokkos állapotba kerül, sikoltozva és a könnyeivel küszködve próbálja feldolgozni a látványt.

Hú, de őszülök! Azt a k*rva! Te nem látod, amit én látok most! Azt a k*rva! Én ezt befestem, nincs az az Isten. Gondoltam, megöregszem tisztességgel... Már Feri sem kedvel, öreg vagyok!

– fakadt ki teljesen elkeseredve, félig humorosan, félig pedig komoly pánikban az énekesnő.

Tóth Andi kora eddig nem számított, de most, hogy megjelentek az első ősz szálai, volt, aki rögtön mémesítette is az énekesnőt

(Fotó: TikTok)

Tóth Andi rajongói megnyugtatták

A rajongóknak persze azonnal megdobbant a szíve a kedvencük láttán. Sokan siettek leszögezni, hogy a vadítóan dögös sztárnak egyelőre semmi oka a komoly aggodalomra, hiszen mindössze 27 éves, így a valódi öregedés még nagyon messze van tőle. A kommentszekciót pillanatok alatt elárasztották a támogató, vigasztaló és sokszor igencsak hasznos tanácsokkal teli üzenetek.

„23 évesen lettek az első ősz hajszálaim. Vettem vitamin ampullákat, bedörzsölgettem a fejbőrbe, és évekkel eltolódott az őszülésem. Amíg csak pár szál ősz van, érdemes ezzel foglalkozni. Amúgy imádom, Andi, a reakciódat, nagyon szimpatikus vagy, és szupi a júniusi dalod is!” – írta az egyik kedves követője.

Természetesen a humorosabb rajongók sem maradtak tétlenek: szinte azonnal elárasztották az internetet a mémek, amelyek azt ábrázolják, hogyan is nézne ki a fiatal énekesnő, ha teljesen ezüstös, ősz hajkoronára váltana. A poénok mellett azonban a szereteté volt a főszerep, a többség egyetértett abban, amit az egyik hozzászóló így fogalmazott meg: „27 évesen valóban ledöbbentő, de mi így is szeretni fogunk!”