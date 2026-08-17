Szőcs Reni kifakadt: „Elég a nyilvános testszégyenítésből!”

Szőcs Reni énekesnő éppen tíz évvel ezelőtt nyerte meg a TV2 tehetségkutató valóságshow-ját, a Star Academy-t. Az akkor 22 éves lány nem volt felkészülve arra, hogy a siker árnyoldalaként szembe kell néznie azzal is, hogy bőven akadnak majd olyan megmondóemberek, akik feljogosítva érzik magukat arra, hogy ne csak mint énekest, de mint „pultra kiterített húst is” górcső alá vegyenek. Reni akkoriban betudta ezt puszta rosszindulatnak és megpróbált felülemelkedni rajtuk, de azok a kommentek igenis mély nyomot hagytak a lelkében. A helyzet ráadásul nem, hogy javult volna az elmúlt évtizedben, inkább fokozódott. Szőcs Reninél pedig betelt a pohár. A napokban egy videóüzenetben fordult követőihez, melyben nem csupán a véleményét mondta el a kényes témában, de bemutatott pár konkrét kommentet is, melyeket az utóbbi időben kapott.
A Bors ennek kapcsán megkereste az énekesnőt, aki ha nem is örömmel, de készséggel beszélt a fontos és sajnos rengeteg embert érintő témáról. „Először akkor találtam szembe magam az akkor még ismeretlen ”bullying” fogalmával, amikor megnyertem a Star Academy-t. A külsőmet érintő, sértő megjegyzéseket akkor még betudtam annak, hogy sok a rosszindulatú ember.”
Igyekeztem nem magamra venni a sértéseket, bár nem volt könnyű. Arra számítottam, hogy majd jobb lesz, majd megunják, de az elmúlt tíz évben ez nem így lett.
„Szomorú, hogy egy előadónak ehhez hozzá kell szoknia, ahogy ahhoz is, hogy ha érzékenyebb az átlagnál, le kell mondania arról, hogy a neki címzett kommenteket olvassa. Így az sem jut el hozzánk, ha valakinek tetszik, amit csinálunk. Az még sincs rendben, hogy minden posztom, vagy zenei megjelenésem után arra kérjem a férjemet, vagy valaki mást, hogy törölje a bántó hozzászólásokat, vagy csak a jót és az építő kritikát olvassa fel. Pedig ha nem akarom azt olvasni, hogy húzzam be a hasam vagy, hogy pufi vagyok, akkor ezt kell tennem” – kezdte lapunknak Szőcs Reni, aki természetesen nem akar mindenkinek tetszeni.
„A helyzet az, hogy minél ismertebb egy előadó, annál inkább megjelennek a kéretlen és pláne illetlen, vagy minősíthetetlen hangnemben kommunikáló ”kritikusai”. Valahogy nem látom, hogy javulna a helyzet, pedig bőven láttunk példát arra, hogy emberi életek mennek tönkre szégyenítő, alázó kommentek hatására. Ma már több példát ismerünk arra is, hogy tiniket kergettek öngyilkosságba a kommentelők. Ezek persze kirívó esetek, de egyetlen példának is elégnek kellene lennie ahhoz, hogy az emberek vagy akár a törvényhozók felébredjenek – magyarázta.
„Most nem is térnék ki a valódi szankciók hiányára, hiszen mind tudjuk, hogy ezen a téren még van hová fejlődni. Nem kérdés, hogy szigorításpárti vagyok, hiszen érintett vagyok a témában. És nem csak azért, mert részben nyilvánosság előtt élem az életem, hanem mert magam is megszenvedtem az irreális elvárásokat, amiket mások támasztottak a külsőmmel kapcsolatban. Éveken át testképzavarral küzdöttem és el is jutottam a kritikus pontig. Már-már a bulimiás szint határáig sanyargattam magam és hosszú idő volt, amíg sikerült leküzdenem a kilók ellen vívott, már eleve vesztes csatát, hiszen nem volt okom arra, hogy akár csak egy grammot is fogyjak. Sőt…” - tette hozzá Szőcs Reni énekesnő, aki úgy döntött, felveszi a kesztyűt a kéretlen, testszégyenítő kommentelőkkel szemben.
Nos, ha ezeknek az ”uraknak” és sajnos hölgyeknek véleményük lehet és van, akkor ezeket a véleményeket én meg is mutatom.
„Nem kell a tömegben bujkálniuk. Mostantól külön felületet is biztosítok nekik arra, hogy többen lássák a véleményüket” – vonta meg a vállát Reni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.