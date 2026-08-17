Szőcs Reni kifakadt: „Elég a nyilvános testszégyenítésből!”

Szőcs Reni időnként a férjét kéri meg, hogy olvassa fel a kommenteket (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

„Éveken át testképzavarral küzdöttem...”

„A helyzet az, hogy minél ismertebb egy előadó, annál inkább megjelennek a kéretlen és pláne illetlen, vagy minősíthetetlen hangnemben kommunikáló ”kritikusai”. Valahogy nem látom, hogy javulna a helyzet, pedig bőven láttunk példát arra, hogy emberi életek mennek tönkre szégyenítő, alázó kommentek hatására. Ma már több példát ismerünk arra is, hogy tiniket kergettek öngyilkosságba a kommentelők. Ezek persze kirívó esetek, de egyetlen példának is elégnek kellene lennie ahhoz, hogy az emberek vagy akár a törvényhozók felébredjenek – magyarázta.

„Most nem is térnék ki a valódi szankciók hiányára, hiszen mind tudjuk, hogy ezen a téren még van hová fejlődni. Nem kérdés, hogy szigorításpárti vagyok, hiszen érintett vagyok a témában. És nem csak azért, mert részben nyilvánosság előtt élem az életem, hanem mert magam is megszenvedtem az irreális elvárásokat, amiket mások támasztottak a külsőmmel kapcsolatban. Éveken át testképzavarral küzdöttem és el is jutottam a kritikus pontig. Már-már a bulimiás szint határáig sanyargattam magam és hosszú idő volt, amíg sikerült leküzdenem a kilók ellen vívott, már eleve vesztes csatát, hiszen nem volt okom arra, hogy akár csak egy grammot is fogyjak. Sőt…” - tette hozzá Szőcs Reni énekesnő, aki úgy döntött, felveszi a kesztyűt a kéretlen, testszégyenítő kommentelőkkel szemben.

Nos, ha ezeknek az ”uraknak” és sajnos hölgyeknek véleményük lehet és van, akkor ezeket a véleményeket én meg is mutatom.

„Nem kell a tömegben bujkálniuk. Mostantól külön felületet is biztosítok nekik arra, hogy többen lássák a véleményüket” – vonta meg a vállát Reni.