„Mindennap mosolyt csal az arcomra” – Hihetetlen, mekkorát nőttek Szőcs Reni gyermekei

Szőcs Reni nemrég adott életet második gyermekének, és már most hihetetlen, milyen nagyot nőtt a kisbaba. A pici már két hetes, az anyuka pedig, aki rendszeresen megosztja rajongóival mindennapjait, most is új gondolatokat és megható pillanatokat tárt a nyilvánosság elé.

Fotó: MGS MUSIC Hungary

Az énekesnő első gyermeke, Amélia, már 2 éves, a második gyermek pedig - aki a Stocia Leon evet kapta - kisfiú. Reni izgatottan figyeli, hogyan alakul ki a testvéri kötelék a két kicsi között, és mennyire kezdik megkedvelni egymást.

Legújabb posztjában nemcsak az újszülöttről, hanem a nagytesóról is megosztott néhány tündéri képet. A testvérpáros már most angyalinak tűnik és a rajongók szívét pedig újra sikerült megdobogtatniuk.

2 hetes baba és egy 2 éves, cserfes kislány. Először is, hihetetlen, hogy elrepült ez a két hét már most! Rohan az idő, de amikor benne vagy, és épp a nehézségekkel, kihívásokkal küzdesz (anyukák, szerintem nem kell részleteznem, milyen kihívás a szoptatás, tejláz és társai), akkor minden perc túlélésnek tűnhet. Egy két hetes babától nem is várok mást, ő most csak biztonságra vágyik, arra, hogy érezze, hogy bármikor rajtam lehet. Közben ott van egy örökmozgó totyogó, aki igényli a figyelmet, és minden percben valamivel magára szeretné hívni. És hogy ezt miért is írom le, mert: Ő most inkább türelemre és megértésre tanít. Mert most erre van szükség, még akkor is, ha közben tényleg a csillár tetején köt ki. (persze azért vannak szabályok, de ..) ez most az egyről a kettőre váltás időszaka. Egy folyamat, amiben minden türelmetlen lépés másként, sőt rosszabbul csapódhat le a kis lelkében. Szóval én eddig ebből csak annyit tanultam, hogy megéri elnézőbbnek lenni. Megéri nem foglalkozni azzal, ha úszik minden körülötted, mert a nagyobb gyereknek az marad meg, hogy ott vagy és voltál. Ez az eddigi két hét és a tanulsága, de ami mindennap mosolyt csal az arcomra, hogy már most látom, milyen szuper páros lesznek ők ketten!