Szőcs Renit még mindig elönti a bűntudat: káosszal teli kétgyermekes anyaként ezeket éli át

Szőcs Reni őszinte és kendőzetlen vallomást tett közösségi oldalán: felfedte, milyenek a mindennapjaik négytagú családként.
Reni kilenc hónapja adott életet második gyermekének, Leonnak. Az anyuka elmondta, sokan 6-9 hónapot adnak az eligazodáshoz - nála ez valóban kilenc hónap volt.
Bár 6 hónaposan már kiszámíthatóbbá vált a kis Leon, amikor érdeklődni kezdett a világ iránt, minden egyszerűbbé vált Reni számára. Kislányával, Améliával tudott játszani, míg fia a babakocsiban aludt, de ennek ellenére is vannak nehézségek, például a játékok „eltulajdonítása”.
Mindezek ellenére szereti nézni, ahogy gyermekei testvéri kapcsolatot alakítanak ki: puszit adnak egymásnak, és Amélia magyaráz dolgokat Leonnak.
Most érzem, hogy ez a kapcsolódás közöttük egy erős, életre szóló kötelék a napi káoszok közepette is
- írta az anyuka.
A rutin kialakulása azonban nem jelenti azt, hogy Reninek minden könnyű: még mindig van anyai bűntudata a bánásmódja miatt, és gyakran felmerül benne, hogy eleget tesz-e anyaként. Az intenzív időszak alatt a kis dolgokat is nagy sikerként éli meg - legyen szó egy közös tízóraizásról vagy külön-külön eltöltött minőségi időről.
Reni elmondta, 9 hónapba telt, mire idáig eljutott, és biztatta a többi anyukát is: aki épp egy nehezebb időszakon megy át, tudja, hogy ez is véget ér, és csak átmeneti.
