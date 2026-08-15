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Egymillióan látták a tudósok rejtélyes eltűnését – máig nincs magyarázat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors rejtély
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 15. 21:00
tengerTikTok
Rejtélyes videó jelent meg a világhálón. Két tudósnak veszett nyoma az óceán mélyén.

Igen különös videót tett közzé egy TikTok-tartalomgyártó pár évvel ezelőtt: a felvételt azóta egymillióan látták, ugyanakkor senki sem tudja biztosan, hogy van-e bármi valóságalapja a posztoló állításainak, vagy csupán kitaláció az egész. Annyi bizonyos: ő azt állítja, két mélytengeri tudós utolsó merülését láthatjuk.

búvár, tenger, óceán
Rejtélyes hangot követve tűntek el a tudósok
Fotó: Unsplash

Rejtélyes hang után tűntek el a tudósok

A poszt állítása szerint két tudósnak veszett nyoma 2022. októberében, miközben egy víz alatti barlangot akartak megvizsgálni. A merülést élőben közvetítették a felszínre. A tudósokat figyelmeztették: azonnal forduljanak vissza, ha valamilyen rejtélyes hangot kezdenek el hallani. Nem tették. Senki sem tudja, mi volt pontosan a hang, ami megjelent, sem azt, mi történt ezt követően a búvárokkal.

Egy hirtelen vörös majd zöld villanást észleltek, majd minden rosszra fordult. Azóta senki semmit nem tud a kutatókról.

@greatesttimetraveler Two scientists missing after following leads on the ocean ring #fyp #thegreatesttimetraveler #missing #scientists #underwater #thalassaphobia ♬ original sound - GREATEST TIME TRAVELER

Állítólag. A videó ugyanis – mint arra több kommentelő is rámutatott – valójában bármikor készülhetett, és igazából semmit sem “leplez le”, ha nem figyeljük a feliratokat. Ráadásul a posztoló még a feltételezett tragédia előtt két hónappal tette közzé azt – amit időutazással magyarázott.

Bármennyire is abszurd a bejegyzés – vagy épp azért, mert ennyire abszurd –, eddig több mint egymillió megtekintést gyűjtött össze, és ezer embernél is többen kommenteltek alá.

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