Egymillióan látták a tudósok rejtélyes eltűnését – máig nincs magyarázat

Igen különös videót tett közzé egy TikTok-tartalomgyártó pár évvel ezelőtt: a felvételt azóta egymillióan látták, ugyanakkor senki sem tudja biztosan, hogy van-e bármi valóságalapja a posztoló állításainak, vagy csupán kitaláció az egész. Annyi bizonyos: ő azt állítja, két mélytengeri tudós utolsó merülését láthatjuk.
A poszt állítása szerint két tudósnak veszett nyoma 2022. októberében, miközben egy víz alatti barlangot akartak megvizsgálni. A merülést élőben közvetítették a felszínre. A tudósokat figyelmeztették: azonnal forduljanak vissza, ha valamilyen rejtélyes hangot kezdenek el hallani. Nem tették. Senki sem tudja, mi volt pontosan a hang, ami megjelent, sem azt, mi történt ezt követően a búvárokkal.
Egy hirtelen vörös majd zöld villanást észleltek, majd minden rosszra fordult. Azóta senki semmit nem tud a kutatókról.
Állítólag. A videó ugyanis – mint arra több kommentelő is rámutatott – valójában bármikor készülhetett, és igazából semmit sem “leplez le”, ha nem figyeljük a feliratokat. Ráadásul a posztoló még a feltételezett tragédia előtt két hónappal tette közzé azt – amit időutazással magyarázott.
Bármennyire is abszurd a bejegyzés – vagy épp azért, mert ennyire abszurd –, eddig több mint egymillió megtekintést gyűjtött össze, és ezer embernél is többen kommenteltek alá.
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