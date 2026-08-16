3 csillagjegy retteg az elköteleződéstől, mindig a szabadságot választja a szerelem helyett

Ha valaha egy "örök szinglivel" randiztál, és nem értetted, miért nem akar elköteleződni, talán most tudunk némi segítséggel szolgálni. Te már sejted, mely csillagjegyekkel nehéz tartós párkapcsolatot kialakítani?

Szerelmi horoszkóp: 3 csillagjegy szívét nehéz elnyerni

Fotó: 123RF

Párkapcsolati horoszkóp: három csillagjegy számára nehéz megállapodni

Vízöntő

Általában nehezen kötelezi el magát, mert mindennél fontosabb számára a szabadság és a függetlenség. Ha mégis kapcsolatba kerülsz vele, érdemes megfigyelned, hogyan viselkedik a munkában, a szerelemben és a barátaival – ez segíthet abban, hogy mélyebben megértsd őt. Nem akar megbántani, egyszerűen szüksége van a saját terére és szabadságára.

Nyilas

Ne gondold, hogy nem törődik az érzéseiddel – valójában ennek éppen az ellenkezője igaz. A Nyilas önzetlen és őszinte lélek, aki szeretné, hogy boldog légy. A probléma az, hogy olthatatlanul vágyik a kalandokra, ezért a hosszú távú elköteleződés komoly kihívást jelenthet számára. Ha ehhez még a gyakran hiányzó tapintatot is hozzávesszük, érthetővé válik, miért nem mindig könnyű számára a szerelem megtalálása és megtartása.

Kos

Túláradó energiája még a legtürelmesebb partnert is kibillentheti az egyensúlyából. Ez a fáradhatatlan jegy lehet makacs, érzékeny, és időnként kifejezetten zsarnoki természetű is. Egyik tulajdonság sem könnyíti meg a szerelem megtalálását. Van azonban remény: ha a Kos képes félretenni impulzivitását, sokkal jobb romantikus kapcsolatokat alakíthat ki – különösen egy Mérleggel vagy Halakkal.