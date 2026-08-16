"Édeshármast kértem a barátnőmtől és a húgától – ő pedig pénzt kért"

Nem mindennapi helyzetbe került egy férfi, aki most nem tudja, mit lépjen. Noha a barátnője összeköltözött vele, semmi sem úgy alakult, ahogy ő képzelte. Míg ő édeshármasra vágyna, úgy érzi, a nő (és annak idő közben hozzájuk költözött testvére) csak kihasználja és a pénzére hajt.

Édeshármasra vágyna a férfi (Képünk illusztráció)

Fotó: Westend61 / GettyImages

A Daily Star tanácsadórovatához fordult vallomásával egy névtelenséget kérő brit férfi. Mint felfedte, a párja egész másnak mutatta magát, mint aki valójában – szó szerint!

"Most költözött hozzám, de egyáltalán nem úgy néz ki, ahogy a fotón, amit küldött nekem, ráadásul nincs bennünk semmi közös. Nem szeret szexelni, utálja, amit főzök, és semmiben sem ért egyet velem, sem politikában, sem vallásban, sem a sportban. Egy éve találkoztunk online. Eleinte csak csevegtünk. Azt mondta, félénk, és én ezt értékeltem. Végül addig könyörögtem, amíg beleegyezett, hogy küld egy portrét magáról. Gyönyörű volt, és én azonnal beleszerettem a hajába és a szemeibe" - kezdte a férfi, hozzátéve: személyesen azonban valaki egész mással találkozott. Ráadásul fizetnie is kellett a nő utazását, hogy hozzáköltözhessen. "Nem hiszem, hogy ő szerepel a képen. Bőven nem olyan fiatal és ártatlan, sokkal idősebb, mint vártam rá és fizikailag nem is fitt."

Aztán váratlanul a nő húga is hozzájuk költözött, ami tovább rontott a helyzeten. "Ők ketten folyamatosan a pénz miatt nyaggatnak, és azt kérdezgetik, hogy mikor fizetem ki a nagy lagzit" - tette hozzá.

Édeshármast szeretne, ehelyett fizetnie kell

A férfi elárulta: sajnos a hálószobában sem alakulnak jól a dolgok. "Nem akar semmi izgalmasat csinálni, és perverznek hív, ha orális szexet javaslok, vagy akár egy édeshármast" - emelte ki, hozzátéve: a közelmúltban a nő 750 fontot (300 ezer forintot) kért a nagymamája műtétjére. Amióta ő nemet mondott, már egyáltalán nem szexelnek.

A tanácsadó kiemelte: a legtisztább, ha a férfi őszinte lesz. Ha olyan valakivel él együtt, akit se nem szeret, se nem tisztel, akkor véget kell vetnie a kapcsolatnak, és meg kell mondania a nőnek, hogy költözzön el. Kiemelte: lehet, hogy fizetnie kell a nőnek (és a húgának) az útiköltséget haza, de (ahogy fogalmazott) nagyon úgy tűnik, hogy ennyi befektetést megér a férfinak, hogy újra egyedül lehessen.