Szőcs Reni az egyik legjobb barátjába szeretett bele

A Star Academy egykori győztese az anyai teendők mellett a karrierépítésről sem mondott le. A szervezés viszont napi szinten állítja kihívások elé. Erről és sok más mindenről is mesélt Szőcs Reni a hot! magazinnak.
„Nem mondom, hogy mostanában sok idő jut a pihenésre, hiszen egy nagyon nehéz időszakot élek meg” – kezdte Reni a hot! magazinnak. „A gyerekek mellett zenei fronton is több lett a feladat azáltal, hogy bekerültem a No Sugar együttesbe. Néha úgy érzem, újra kell tanulnom a programjaim szervezését, összehangolását. Ráadásul a pici még csak most lesz egyéves, így elég sokat éjszakázom mellette. Szóval, mozgalmas időszakot élek.”
Az énekesnő Csíkszeredáról költözött Budapestre. Úgy gondolta, hogy itt talán több lehetősége lesz arra, hogy megtalálja azt a producert, aki majd fantáziát lát benne. A szülőföldjének azonban soha nem tudna végleg hátat fordítani.
„Amikor ide költöztem, azonnal kiderült, hogy sokkal több itt a lehetőség. Ugyanakkor tudom jól, hogy mindig van miért hazamenni, ilyen volt az esküvőnk és a keresztelő is. A férjemmel egy tőről fakadunk, hiszen ő is csíkszeredai, ráadásul egy gimnáziumba jártunk.”
A régi barátság idővel mély szerelemmé alakult át. Renit és a későbbi férjét, Márkot ráadásul éppen akkor hozta össze az élet, amikor az énekesnő még párkapcsolatban élt.
„Az első találkozásra az élő show-n került sor, akkor még mindketten barátként tekintettünk a másikra: mint egy kedves régi ismerősre, akit jó volt újra látni. Viszont az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy amikor az élet egymás mellé sodort bennünket, még kapcsolatban voltam. A verseny nemcsak szakmailag erősített meg, de az élet más területén is segített tisztábban látni. Rájöttem, hogy egy toxikus párkapcsolatban élek, de erről így utólag már nem szeretnék többet mondani.”
Szőcs Reni és Márk nagyon tudatosan építették fel a közös életüket. Nemcsak önmaguk, hanem a születendő gyermekeik miatt is fontos volt, hogy hol lesz az otthonuk.
„A családalapítás előtt szerettük volna, hogy legyen egy biztos pont, ahol a gyerekek fel tudnak nőni. Budán lakunk egy lakóparkban, és nagyon szeretjük ezt a környéket. Az első pillanatban éreztük, hogy ez az a lakás, ahol jó lesz gyerekeket nevelni. Leon még pici, Amelia most kezdi majd az ovit. Vele itthon voltam három évig. Tudom, hogy az anyaság nem csupa rózsaszín köd, de így utólag is azt gondolom, hogy jól döntöttem.”
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