„Más lesz minden” – Szőcs Reni kitálalt az anyaságról

Szőcs Reni legújabb Instagram-bejegyzésében kitálalt az anyaságról. Az énekesnő most már kétgyermekes anyuka, miután első gyermeke, Amélia után egy hete életet adott második gyermekének, akivel vasárnap reggel hagyták el a kórházat.

Szőcs Reni Fotó: Szabolcs László

A Star Academy egykori győztese fiával való hazatérésük után osztotta meg gondolatait a posztpartum időszakról, és arról, milyen érzés kétgyermekes anyukának lenni.

– Hazatérés a második babával #gondolatok: Amikor hazajössz a második babáddal, valami megváltozik. A világod, ami eddig egy pici kör köré szerveződött, hirtelen kétfelé nyílik. A karodban ott egy újszülött, az öledben pedig egy totyogó, akit pár napja még „a kisbabádnak” hívtál. És most… most óriásinak tűnik. Megnőtt. de mégis mikor? teszed fel a kérdést legbelül. És miközben a tested még gyógyul, a szíved már alkalmazkodik. Szeretnél mindkettőnek mindent megadni. Hogy az egyik érezze, ő még mindig az első. A másik pedig, hogy ő is ugyanolyan első, fontos és várt. Ti pedig megtettetek mindent, meséltetek, készítettétek lelkileg, bevontátok a testvér érkezésére. És talán tényleg jól fogadta. Mosolyog, simogatja a kis testvért, ölel téged. De te tudod… ez még csak a kezdet. A figyelme most még jobban igényel. Mert ő is érzi. Valami megváltozott. És te ott vagy, adod magad. Egyszerre, két irányba. De közben tudod, hogy már más lesz minden, nem olyan, mint amikor még csak ő volt. Most másképp vagy jelen. Megosztva, új szerepben. És ez az elején egy nőnek nagyon nehéz lelkileg. Nehéz, de mégis normális, hisz idő míg az ember mindenben végre azt érzi, hogy helytállt. Néha bűntudattal, mert minden helyzet új helyzet és másképp kell megoldani, mint eddig valaha. A tested fáradt, a hormonok hullámoznak, és néha a sírás állandó közelsége olyan, mintha belülről szivárogna valami kimondatlan. Ez a negyedik trimeszter. Ez a valóság. Nem rózsaszín, nem csillogás, hanem valami mély, gyökérszerű, igazán női. Testi, lelki és érzelmi újjászületés. Valahol mind újjászületünk, amikor ilyen változások érkeznek életünkbe. Emlékszem Amélia születésénél is éreztem, hogy valahol én is “újjászülettem”, hisz anyává váltam. Most meg a kibővült kis családunk is egy újabb változás, ami újabb kihívások elé pakol, átformál, másképp erősít meg, mint eddig valaha bármi. És mégis, ebben a zűrzavarban ott van valami erős és szép. Tudod, hogy most is újra így döntenél, mert ezek a kis lelkek együtt nőnek fel, játszanak, vitatkoznak, összebújnak. biztonsága lesznek. Észrevétlenül egy teljes egységgé alakultok. És ez az, ami végül számít! - olvasható a csinos Szőcs Reni bejegyzésében.